A etnografia poética de Pedro Bastos em Souvenirs Satânicos

Eis um livro que faz da poesia uma etnografia fragmentária. A poesia como um estudo não-linear, ou um não-estudo: investigação informal e desalinhada, recolectora de fraseologias e traços identitários referentes a determinada região de Portugal. No caso, esse território é o Minho – “Em Riba d’Ave, a fábrica marginal do rio/ Estende-se de chaminé ao alto/ E as fachadas, se o sol as atinge, são como/ As de um sanatório abandonado.” (p.21)

