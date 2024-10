Sete distritos do continente e Açores sob aviso amarelo por causa da chuva

Sete distritos do continente vão estar esta quinta, 31 de Outubro, e sexta-feira, 1 de Novembro, sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, podendo ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viseu, Évora, Guarda, Castelo Branco e Portalegre vão estar sob aviso amarelo entre as 12h desta quinta-feira as 00h de sexta-feira. O aviso amarelo para Faro e Beja vai estar em vigor entre as 12h desta quinta-feira e as 12h de sexta-feira.

O IPMA emitiu também aviso amarelo por causa da chuva, que pode ser por vezes forte, para o arquipélago dos Açores.

Nas ilhas das Flores e do Corvo, que constituem o grupo Ocidental do arquipélago, o aviso amarelo para "precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada", é válido entre as 15h locais (16h no Continente) desta quinta-feira e as 00h de sexta-feira.

Para o grupo Central (ilhas do Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira) o mesmo aviso vigora das 21h desta quinta-feira e as 12h de sexta-feira. Nas ilhas de São Miguel e de Santa Maria, que constituem o grupo Oriental açoriano, o aviso amarelo por precipitação "por vezes forte", estará activo entre as 3h de sexta-feira e as 00h de sábado.

O IPMA também previu que as chuvas intensas que mataram mais de 90 pessoas em Espanha se iam dirigir gradualmente para Portugal, chegando a território nacional ao fim do dia de quarta-feira, mas com menos intensidade, provavelmente sob a forma de aguaceiros.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.