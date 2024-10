Retomadas buscas por desaparecidos em Espanha. Castellón e Tarragona ainda preocupam

As buscas e os trabalhos de resgate por um número indeterminado de pessoas que continuam desaparecidas depois das chuvas torrenciais que afectaram o Sul e Leste de Espanha foram retomados esta manhã. Segundo o último balanço das autoridades, pelo menos 95 pessoas morreram desde terça-feira depois de um ano de chuva ter caído em cerca de oito horas.

No terreno está uma unidade com mais de mil militares, além de milhares de polícias e bombeiros. O gabinete de crise do Ministério do Interior espanhol acredita que os efeitos da tempestade ultrapassaram "o ponto de gravidade máxima", mas ainda há ainda duas zonas que preocupam: o nordeste (há avisos laranja no norte de Castellón e no sul de Tarragona) e o sudoeste (vigora um aviso amarelo nas províncias de Cádiz, Huelva e Sevilha, na Andaluzia, e em toda a Estremadura).

O executivo pediu às populações das zonas afectadas pelo mau tempo para não saírem de casa e, sobretudo, não tentarem circular pelas estradas, sublinhando que o temporal ainda permanece e os seus efeitos continuam a ser perigosos.

Em Valência, a região que mais foi fustigada pelas chuvas repentinas, milhares de pessoas continuam sem energia e os danos materiais são incalculáveis. Há muitas estradas cortadas já que centenas de automóveis foram arrastados pelas chuvas e o serviço ferroviário de alta velocidade para Madrid e Barcelona foi suspenso.

Depois de anunciar três dias de luto nacional e declarar a região como “altamente afectada”, o Presidente do Governo, Pedro Sánchez, visitará o centro de coordenação de emergências na capital valenciana, a menos de dez quilómetros de Paiporta, uma das cidades mais afectadas e onde morreram 40 pessoas.

Os bombeiros da região não deverão utilizar meios aéreos depois de o presidente da Comunidade Valenciana, Carlos Mazón, ter dito na noite desta quarta-feira já não havia “pessoas resgatáveis ​​visíveis do ar”. Também já não existem centros urbanos onde as equipas de resgatem não consigam aceder.

O Conselho de Ministros espanhol analisou a execução dos planos de protecção civil nas zonas mais afectadas pelo mau tempo, bem como os trabalhos no terreno que estão a realizar. A Comunidade Valenciana foi a mais afectada pelo temporal e o governo regional confirmou até agora 92 mortos, num balanço que continua a ser provisório. Há mais dois mortos confirmados em Castela La Mancha e outro na Andaluzia.

As estradas abertas nas zonas afectadas são para os serviços de emergência, especialmente na província de Valência, onde até ao final do dia de quarta-feira foram efectuadas 70 evacuações aéreas e 200 resgates terrestres. As autoridades locais sublinharam ainda que tratando-se de um fenómeno de torrente, não existem “perigos graves de envenenamento ou insalubridade no abastecimento de água”.

Várias regiões de Espanha estão desde terça-feira sob a influência de uma "depressão isolada em níveis altos", um fenómeno meteorológico conhecido como DANA em castelhano, que causou chuvas torrenciais e ocorrências em diversos pontos do país, sobretudo na costa do Mediterrâneo. Com Lusa