Monte Fuji nunca esteve tanto tempo sem neve desde que há registos

De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, ainda não nevou no monte Fuji, sendo este o período mais longo, desde que há registos, sem que a montanha se tenha coberto de branco.

Segundo reporta a CNN, o observatório meteorológico local de Kofu (uma cidade a norte do monte Fuji), que desde 1894 anuncia a primeira neve de cada ano na montanha mais alta do país, ainda não o fez este ano. A culpa é das temperaturas demasiado quentes para a época.

Em declarações à AFP, o meteorologista Yutaka Katsuta, do mesmo observatório, explica que "as temperaturas estiveram altas este Verão, e continuaram altas em Setembro, impedindo o ar frio" que permite que a neve se forme. O especialista salientou que as alterações climáticas podem ter tido impacto neste atraso na formação da camada de neve.

Segundo dados da Agência Meteorológica do Japão, a famosa montanha vulcânica começa, em média, a ficar coberta de neve a 2 de Outubro. Até este ano, a data mais tardia havia sido 26 de Outubro — registada em 1955 e em 2016 — e, em 2023, a primeira neve surgiu no dia 5 do mesmo mês (ainda que, mais tarde, a emissora pública local NHK tenha informado que a maior parte derreteu no início do mês seguinte, devido às temperaturas altas).

O Japão registou este ano o Verão mais quente de que há registo, sendo que a temperatura média entre Junho e Agosto foi 1,76 graus Celsius acima do nível normal, ultrapassando o anterior recorde de 1,08 graus Celsius, estabelecido em 2010, acrescenta a CNN, citando a mesma agência.

