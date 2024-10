ESA divulga imagens de satélite das inundações em Valência para ajudar nas operações de salvamento

Um sistema estacionário por cima do Sudeste da Península Ibérica e as condições mais quentes do ar e do mar no Mediterrâneo estão na origem da grande intensidade do fenómeno que, entre a noite de terça-feira e a madrugada desta quarta-feira, despejou mais de 400 milímetros de água em poucas horas em algumas localidades do Leste espanhol, explicam os peritos ouvidos pelo PÚBLICO na quarta-feira, que falam de uma situação extrema, mas que não é inédita.

A “gota fria” ou o termo científico espanhol “depresión aislada en niveles altos”, que se resume no acrónimo DANA, tão repetido nesta quarta-feira, ocorre quando uma depressão – um sistema de baixa pressão e frio – fica estacionário na região da troposfera (a região mais baixa da atmosfera, até aos 18 quilómetros de altitude) durante algum tempo. Neste caso, “o vale depressionário veio do Norte, das ilhas britânicas, a estender-se para o Sul e depois isolou-se e evoluiu sobre a Península Ibérica”, afirmou ao PÚBLICO Bruno Café, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Nicolau Ferreira