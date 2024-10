Prisão preventiva para suspeitos detidos por sequestro de casal

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na segunda-feira seis pessoas em flagrante delito por sequestro de um casal na região de Lisboa. Ficaram em prisão preventiva.

De acordo com o comunicado da Judiciária, a detenção aconteceu a 28 de Outubro, em Moscavide, concelho de Loures, distrito de Lisboa, tendo sido detidos quatro homens e duas mulheres, cidadãos portugueses e estrangeiros com idades entre os 23 e os 34 anos e com antecedentes criminais, por sequestro agravado e coacção de uma mulher.

A mulher em causa era uma "mula de dinheiro", a cuja conta bancária e quantia monetária transferida os suspeitos tiveram dificuldade em aceder, motivando os crimes de sequestro e coacção, explicou fonte policial.

A 28 de Outubro "foi coagida a acompanhar o referido grupo de suspeitos a uma agência bancária, para proceder ao levantamento de uma quantia de vários milhares de euros, previamente transferida para a conta bancária desta", explica o comunicado.

No entanto, já tinha havido um sequestro na madrugada de 25 de Outubro, da mesma mulher e do seu companheiro, num apartamento em Lisboa, tendo as vítimas conseguido libertar-se, já depois de os suspeitos se terem apoderado de informação e documentos que entenderam suficientes para aceder à conta bancária e recuperar o dinheiro, depois de ameaças à família do casal sequestrado, explicou a fonte policial.

Depois de terem fugido, as vítimas apresentaram queixa na Judiciária, tendo-se iniciado a investigação para localizar os sequestradores. As vítimas não conseguiram identificar com precisão os suspeitos nem o local onde tinham estado presas, sendo que a mulher apenas conhecia um deles, não sabendo sequer o seu nome verdadeiro.

A detenção acabou por acontecer a 28 de Outubro, quando a mulher foi coagida pelo grupo de suspeitos a dirigir-se a uma agência bancária, depois de ameaçada para esse efeito.

"Alertada para esta nova situação de sequestro, a Unidade Nacional Contra Terrorismo (UNCT), com a colaboração da Polícia de Segurança Pública, fez deslocar um dispositivo policial, procedendo à detenção de todos os arguidos", refere o comunicado da PJ.

Segundo fonte policial, foi a primeira vez que a mulher, com 30 anos, prestou serviços como "mula de dinheiro", tendo sido contactada por um dos suspeitos para emprestar a sua conta bancária, por forma a nela receber uma transferência de uma "pessoa amiga" do suspeito.

As autoridades acreditam tratar-se de uma rede organizada que envolverá mais pessoas que utilizam este tipo de esquema criminoso para branqueamento de capitais provenientes de outros crimes, como tráfico de droga.