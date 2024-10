Morreu André Freire, politólogo e colunista do PÚBLICO

André Freire, politólogo e professor de Ciência Política do ISCTE-IUL, morreu esta quarta-feira, 30 de Outubro, avançou a RTP. O docente e investigador tinha 63 anos.

O politólogo, que era director do Observatório da Democracia e da Representação Política do ISCTE, tem vários estudos publicados sobre as atitudes e comportamentos dos eleitores, as instituições políticas e a representação política. Era, desde 2006, colunista do PÚBLICO, e colaborava com outros órgãos de comunicação social.

Desde 2015, assumiu o cargo de director do doutoramento em Ciência Política no ISCTE-IUL. Deu aulas e apresentou conferências em várias universidades portuguesas e internacionais. Em Agosto de 2023, em entrevista ao PÚBLICO dizia que “culturalmente” se sentia em casa “em Espanha, em França, na Escandinávia e no Quebeque”, mas não se imaginava a viver nesses sítios “por causa do clima e/ou da luz reduzida em longos períodos”

Assinou vários manifestos e petições: Em defesa da democracia, da equidade e dos serviços públicos (2011); Compromisso à esquerda (2009); Em defesa do serviço público de televisão (2012) e outras iniciativas como o Congresso Democrático das Alternativas (2012).

Na segunda-feira, 28 de Outubro, apresentou o mais recente livro Eleições, Partidos e Representação Política, editado pela Gradiva, na Biblioteca Municipal de Alcântara, em Lisboa.

Segundo avança a RTP, André Freire foi operado ao ombro no Hospital da Luz, em Lisboa, e terá contraído uma infecção no pós-operatório. Foi ainda transferido para o Hospital São Francisco Xavier, também em Lisboa, onde acabou por morrer.