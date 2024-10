Leis que beneficiaram EDP foram cozinhadas com advogado da eléctrica, diz MP

Os diplomas legais que beneficiaram a EDP no caso das rendas excessivas foram fabricados, em parte, num dos maiores escritório de advogados do país, a Morais Leitão, que teria acesso privilegiado a "rascunhos e projectos de legislação e despachos" sigilosos. Quem o diz é o Ministério Público no despacho final do processo EDP, um documento com 1069 páginas, que resume os factos imputados aos seis arguidos acusados de corrupção, um rol que inclui o ex-ministro da Economia, Manuel Pinho.

