Mais de 9000 médicos estão em dedicação plena no SNS. São mais de 40% dos especialistas

Há cada vez mais médicos a aderir ao regime de dedicação plena no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Em Setembro, nove meses após a entrada em vigor deste regime, eram 9125 os médicos em dedicação plena num universo de 21.721 especialistas no activo, segundo dados dos Recursos Humanos e Vencimentos a que o PÚBLICO teve acesso. Correspondiam, portanto, a 42% do total dos especialistas no SNS, mas, considerando apenas os cerca de 16 mil médicos que trabalham nos hospitais, a percentagem dos que aderiram a este regime é inferior, rondará um terço do total.

