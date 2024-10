Rede Globo reduz estrutura e fechará escritório em Portugal: “Novos desafios”

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



O processo de corte de custos – que está em andamento na Rede Globo no Brasil, com desligamento de grandes estrelas de seu elenco fixo, como Glória Pires e Paolla Oliveira – chegou a Portugal. Para se adequar à nova realidade do mercado, a empresa demitiu sete dos oito funcionários do escritório de Lisboa, que funciona junto à Praça Marquês de Pombal, que será fechado em breve, apurou o PÚBLICO Brasil.

Questionada pelo jornal sobre o processo de enxugamento do escritório em Lisboa, a Globo respondeu, por meio de nota, que “a estrutura em Portugal estará focada em uma atuação mais estratégica no desenvolvimento de negócios na Europa, Oriente Médio e África”. Afirmou, ainda, que a estrutura “passará por uma adequação visando os novos desafios”. A unidade na capital portuguesa havia sido aberta há 13 anos, com uma grande festa.

No entanto, o PÚBLICO Brasil sabe que esse processo já está em curso e que dos oito funcionários, sete já saíram mesmo.

A meta da Globo é tornar os negócios mais sustentáveis, num contexto de forte concorrência com os streamings e as redes sociais. A rede continua líder de audiência no Brasil, mas muito longe dos picos que ostentava alguns anos atrás. Pelo projeto de reestruturação em Portugal, o grosso dos negócios deverá se concentrar na Espanha, asseguram fontes do PÚBLICO Brasil

Acordo com a SIC

Atualmente, a Globo tem acordo operacional em Portugal com a SIC, que exibe, há décadas, novelas brasileiras. O grande marco entre os portugueses foi Grabriela, com Sônia Braga, apresentada, à época, pelo canal estatal RTP. A obra mudou os costumes no país que havia recém-saído da ditadura salazarista.

O sucesso foi tamanho, que o então primeiro-ministro de Portugal, Mário Soares, interrompia as reuniões ministeriais para assistir aos capítulos da novela. A Assembleia da República interrompeu várias sessões para que os parlamentares pudessem acompanhar a reta final da obra baseado no livro de Jorge Amado.

A Globo tem um canal próprio em Portugal, em que reproduz boa parte da sua programação diária do Brasil. As novelas produzidas pela rede, porém, já sofrem concorrência das produções portuguesas e, agora, das turcas.

A estrutura da Globo em Portugal foi inaugurada em outubro de 2011, sob a direção de Ricardo Pereira. Ele ficou no cargo até o ano de 2023, quando morreu. Foi sucedido por Rodrigo Nascimento, que acumula a função de diretor de negócios da empresa para Europa, Oriente Médio e África.

O escritório inicial da Globo em Lisboa ficava na Avenida Fontes Pereira de Melo, área central da capital portuguesa, aberto com grande alarde. A festa contou com estrelas como Gloria Pires e Tony Ramos.