Halloween em Braga terá sotaque brasileiro. É só preparar a fantasia para a festa

Evento em restaurante será todo em inglês e terá concurso de fantasias, banda de rock e DJ até as 4 da madrugada. Crianças também vão participar, com brincadeiras preparadas especificamente para elas.

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou iOS.

Podem preparar as fantasias. A festa vai começar às 20 horas no restaurante Oboé, no centro de Braga, uma das cidades portuguesas com mais brasileiros em proporção da população total. Nos três andares da casa, será realizada uma celebração do Halloween, tradicional festa norte-americana, que promete animar a noite e até a madrugada.

“A proposta da festa veio da escola de línguas inFlux, que é dirigida por uma brasileira. Faz parte das atividades da escola no ensino de inglês. Nós contactamos o Oboé, um restaurante tradicional de Braga, que também é comandado por uma brasileira”, diz Alexandra Gomide, da Associação UAI. O restaurante é um estabelecimento tradicional da cidade, que fica no centro histórico.

Aproveitando que o Oboé tem três andares, cada um deles terá eventos diferentes. O térreo será para jantares. “Não terá preços nem menus especiais. Vai ser o serviço normal”, afirma Alexandra. A diferença é que todo o pessoal que vai servir às mesas estará devidamente caracterizado com fantasias e máscaras típicas do Halloween.

No primeiro andar, das 20 horas às 22 horas, serão realizadas atividades da escola de idiomas. “Serão brincadeiras, concursos de fantasias, jogos, todos em inglês. É uma forma de eles trabalharem o vocabulário”, relata. O terceiro andar será dedicado às crianças, com brincadeiras, pedidos de doces e travessuras.

A partir das 22 horas, começa a música. A banda brasileira LP7 vai tocar ao vivo, mas não será música do Brasil. “Eles só vão cantar rock internacional, porque a festa é toda voltada para o inglês”, explica Alexandra. A terceira parte da festa começa à meia-noite, quando a banda parar: um DJ vai animar o segundo andar até as 4 horas da madrugada.

Segundo Alexandra, o evento não é exclusivo para brasileiros e vai reunir pessoas com origem no Brasil e em Portugal. Ela conta que não é uma festa completamente estranha na cidade. “Em Braga os jovens saem às ruas para pedir doces ou travessuras e costumam festejar o Halloween”, acrescenta.