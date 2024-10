Com Orçamento viabilizado, Governo e PS querem fugir ao fantasma do bloco central

Arranca na tarde desta quarta-feira, no Parlamento, a discussão do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), que, já se sabe, será viabilizado pela abstenção da bancada socialista. Ainda que Governo e PS não tenham chegado a um acordo, as cedências de parte a parte não serão ignoradas pelos restantes partidos da oposição. Pelo contrário, esquerda e direita farão carreira de tiro contra a viabilização do OE2025 pelo chamado bloco central. Num debate que será “fundamentalmente político”, o Governo dividirá o palco das críticas com o PS. Com a sobrevivência do seu executivo garantida, Luís Montenegro está já de olhos na fase de especialidade e das bancadas do Governo e da AD deverão surgir apelos à oposição para que não “desvirtue” a proposta orçamental.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt