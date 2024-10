Porque Montenegro se recusa a dizer onde vai cortar na função pública?

Depois de dizer que "não se consegue fazer tudo em alguns meses, mas consegue fazer-se o que não se fez em muitos anos", Luís Montenegro argumentou que este Orçamento do Estado "reflecte um amplo diálogo social, com parceiros sociais, com representantes das autarquias locais e regiões autónomas". "Todos temos um foco comum, um serviço para as pessoas sem enviesamento ideológico." Segundo Montenegro, este Governo encontrou "um Estado social debilitado, desvalorização dos funcionários públicos e desinvestimento". "De que valia tantos impostos se os serviços públicos definhavam? Para que serviam as contas certas? Para este Governo, há vida e objectivos além do excedente orçamental", atira.

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.