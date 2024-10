Montenegro tem o Orçamento possível aprovado, mas avisa que não é para desvirtuar

Chega faz regressar dúvida sobre aprovação da redução de um ponto no IRC. Primeiro-ministro mantém objectivo de pôr a economia a crescer a 3% e sublinha que há “objectivos para além do excedente”.

Foi um debate ao estilo jogo do empurra, apesar de já se saber qual o resultado – a proposta de Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) vai ser aprovada nesta quinta-feira à tarde graças à abstenção do PS. Mas, nitidamente, não é o orçamento perfeito para ninguém. O PS critica o Governo por não conseguir o nível de crescimento económico que prometeu; o primeiro-ministro justifica que não tem o orçamento que queria, mas o possível pela “circunstância” de se tratar de um Governo minoritário. Ainda assim, mantém “intacta” a intenção de ter a economia a crescer 3% e pede contenção ao PS na especialidade para que o documento e números originais não sejam desvirtuados. A restante oposição, da direita à esquerda apostou na colagem de Governo e PS, com os liberais a classificarem o OE2025 de "socialista".