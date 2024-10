Vídeo mostra mulher e animais a serem resgatados de helicóptero nas cheias de Valência

A mulher estava à porta de casa com o cão ao colo e os gatos no interior de uma transportadora. Tanto a rua quanto a casa estavam completamente inundadas.

As autoridades de socorro espanholas resgataram uma mulher, o cão e os gatos de helicóptero depois de a casa onde viviam ter ficado praticamente inundada pelas chuvas torrenciais que se fizeram sentir esta terça-feira, dia 29 de Outubro, em Valência. Conforme noticiou o PÚBLICO, há registo de mais de 60 mortos e mais de uma dezena de desaparecidos na sequência da gota fria que afectou o sudeste de Espanha.

Um dos vídeos publicado na rede social X (antigo Twitter), mostra a mulher, cujo nome não foi revelado, com o cão ao colo e os gatos no interior de uma transportadora à porta de casa na localidade de Utiel, em Valência.

Segundo a imprensa espanhola, foi Javier Ballesteros, um dos vizinhos, que ouviu os gritos da mulher a pedir ajuda e ligou para o serviço de emergência. Tendo em conta a altura da água, o helicóptero era o único meio possível para transportar a mulher e os animais. De acordo com as imagens, metade do corpo da mulher estava coberto pela água.

Hemos conseguido que el helicóptero nos viera y rescatara a esta mujer en Utiel que se había quedado atrapada en su casa de madera con sus gatos y su perro. Increíble rescate. #DANA #Valencia @AytoDeUtiel @DGobiernoCV pic.twitter.com/M3sYnLcoYV — Javier Ballesteros (@JaviNakama_) October 29, 2024

“Conseguimos que o helicóptero nos visse e resgatasse esta mulher que estava presa na sua casa de madeira com os gatos e o cão em Utiel. Um salvamento incrível”, escreveu Javier Ballesteros, professor de ensino primário de 26 anos.

Outras publicações mostram fotografias de cães e outros animais que viviam em recintos fechados ou foram deixados amarrados a árvores já mortos. Há também um vídeo de abrigo em Valência alagado que pede ajuda com material veterinário, roupa e comida para os cães.

#DANA ??



Preocupad@s por todas las personas y animales afectados por las terribles inundaciones de #Valencia



DESDE @espaigosmollet estamos coordinando el envio de ropa , comida & material veterinario en diferentes protectoras de la zona. pic.twitter.com/N9PgesVHkV — Plataforma Espai Gos Mollet del Vallès ???? (@espaigosmollet) October 30, 2024

Segundo o El País, a linha de emergência espanhola está a registar constrangimentos devido ao elevado número de pedidos de ajuda. Por tudo isto, são muitos os que recorrem às redes sociais para pedir ajuda para amigos ou desconhecidos que encontram nas estradas.

“A minha amiga Maite Jurado López está presa em Paiporta, perto do centro residencial SAVIA Paiporta. Ficou presa na água, agarrada a uma planta e o carro foi arrastado pela corrente. Está sozinha e não tem muita rede”, escreveu uma pessoa no X, citada pelo mesmo jornal.

A Unidade Militar de Emergência (UME), corpo das Forças Armadas do país, está a pedir ajuda aos habitantes com barcos para ajudarem nos resgates, acrescenta o El Español.

Valência, onde pelo menos sete pessoas estão desaparecidas, é a comunidade mais afectada, seguida de Letur, com seis. As imagens divulgadas nas redes sociais e televisões nacionais mostram cidades e aldeias completamente inundadas e carros a serem arrastados pela força das águas. Há quem tenha ficado sem casa e passado a noite em cima de camiões, nos tejadilhos dos carros ou nos telhados de espaços comerciais.