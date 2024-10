A vénia e os BRICS

Guterres foi à Rússia e, com a sua presença e uma vénia reverencial ao ditador, deitou a perder três anos de defesa firme do direito internacional.

Foram dias felizes para Putin, infelizes para Guterres. Putin conseguiu trazer à Rússia 32 delegações e 24 países naquela que foi, certamente, a maior cimeira diplomática organizada em solo russo desde a célebre Conferência de Ialta, que pôs termo à Segunda Guerra em 1945. E de caminho mostrou ao mundo que não estava internacionalmente isolado. Tudo, com pompa e circunstância. Guterres foi à Rússia e, com a sua presença e uma vénia reverencial ao ditador, deitou a perder três anos de defesa firme do direito internacional. De apelos a Putin para que retire as tropas da Ucrânia e de condenações da violação russa da soberania de Kiev.