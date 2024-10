A humanização não pode esperar

Todos os dias, milhares de pessoas que têm de deslocar-se ao hospital, seja por doença crónica ou por doença aguda, veem-se a braços com graves constrangimentos.

A título de exemplo, em agosto deste ano quase oito mil doentes oncológicos esperavam por cirurgia, e mais de 1400 estavam acima do tempo de espera recomendado.

A gestão do dia a dia também não é fácil, em especial para quem vive fora dos grandes centros urbanos e tem de deslocar-se para fazer tratamentos. Esperam por transporte de manhã, passam um dia inteiro no hospital, e esperam pelo transporte de regresso a casa, que na maioria das vezes só chega ao final do dia. No final das contas, são vários dias de trabalho perdidos, vários dias transformados em dores de cabeça, menor produtividade, menos tempo e disponibilidade para as famílias, para uma vida condigna.

O doente está, aparentemente, destinado a esperar e, ao mesmo tempo, quando é atendido tudo acontece muito rápido, sem haver tempo sequer para perguntas ou esclarecimento de dúvidas. Há também aqueles que se ‘’perdem’’ no labirinto do SNS, entre especialidades e unidades de saúde, adiando um diagnóstico ou o tratamento de que precisam.

Todos compreendemos, ainda que com bastante inquietude, os constrangimentos do nosso sistema de saúde.

Contudo, devemos melhorar forma como olhamos para o doente. E isso tem um nome, que deve ser tido em conta em todas as políticas públicas e por todos os agentes da saúde: humanização.

De que serve ter instalações modernas, tecnologia de ponta de apoio aos cuidados se o profissional de saúde não tem tempo para olhar para o doente, para conhecê-lo e dar-lhe a dignidade que merece? O próprio profissional de saúde que, muitas vezes, também sofre de um cansaço extremo que o impede de tratar do outro.

A transição demográfica e tecnológica, a falta tempo dos profissionais de saúde para estabelecerem relações de confiança e de empatia com os utentes, a permanente atitude paternalista por parte das instituições e dos seus profissionais, os critérios de financiamento das unidades de saúde, priorizando volume de cuidados prestados em detrimento do acesso e qualidade dos cuidados, a falta de incentivo à participação cívica e a carência de uma cultura participativa no sistema de saúde. Tudo isto são obstáculos a uma verdadeira humanização da saúde e que têm impacto na condição clínica do doente, nos resultados em saúde, na qualidade do serviço prestado, na motivação dos profissionais e na própria sustentabilidade do sistema de saúde.

A Comissão Nacional para a Humanização dos Cuidados de Saúde no SNS foi criada em março deste ano para promover uma cultura de humanização dos cuidados de saúde em Portugal. Esta é uma comissão multidisciplinar na qual as associações de doentes estão representadas pela Plataforma Saúde em Diálogo.

Esta comissão iniciou um importante trabalho no âmbito do levantamento das atividades de humanização já implementadas nas instituições de saúde e dando a conhecer as boas práticas já em curso.

Felizmente, muitas unidades de saúde já têm elas próprias comissões que põem em prática projetos de humanização, como os que foram recentemente partilhados no Seminário da Comissão Nacional para a Humanização dos Cuidados de Saúde no SNS: desde levar música e artes às ULS, à implementação de canais de comunicação com os familiares dos doentes internados, à promoção da videoconsultas, à criação e melhoria de espaços de lazer para doentes e familiares, por exemplo, em alas pediátricas.

Mas é preciso mais! É preciso sensibilizar profissionais de saúde, administradores e decisores políticos para a importância de uma cultura de humanização no nosso sistema nacional de saúde. Mas também os cidadãos devem estar alerta. O envolvimento do utente no seu processo de cuidados e no próprio processo de decisão e implementação de determinadas medidas, por exemplo, nas unidades de saúde, é um pilar fundamental da humanização.

A evidência confirma a influência positiva da empatia e da compaixão nos cuidados de saúde, nomeadamente no que diz respeito ao seu impacto clínico, à satisfação do doente, maior segurança/qualidade dos cuidados prestado, maior adesão à terapêutica, diminuição nas readmissões hospitalares, diminuição dos custos, maior confiança na instituição, maior satisfação dos médicos e diminuição de burnout.

E portanto, isso traduz-se em valor em saúde para o sistema de saúde.

É por isso que a humanização não pode esperar e que é urgente começar a olhar para os doentes como pessoas que são. Há trabalho a fazer e há decisões a tomar. Ganhe-se a coragem para não deitar fora o trabalho feito e continuar a lutar pelo bem-estar de todos nós.

