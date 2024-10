IRS Jovem – Do inexistente ao inadmissível benefício

No âmbito da proposta de lei do OE 2025, o adaptado regime do IRS Jovem consiste, essencialmente, em que os rendimentos de trabalho obtidos por quem, não sendo dependente, inicialmente a partir de 2025, tenha até 35 anos e enquanto não ultrapasse essa idade, ficam isentos em 100% no 1.º ano, em 75% do 2.º ao 4.º ano, em 50% do 5.º ao 7.º ano e 25% do 8.º ao 10.º ano. O regime define também, em disposição transitória, que quem, anteriormente a 2025, tenha obtido rendimentos da mesma natureza se enquadre no esquema da isenção a partir do ano subsequente ao número de anos de obtenção de rendimentos já decorridos. Daí que, por exemplo, um trabalhador que inicie a actividade em 2025, com 30 anos e uma remuneração de 2200 euros, terá nesse ano a isenção em 100% de IRS e em 75% ou 50% nos cinco anos seguintes, enquanto um outro, com a mesma idade e metade da remuneração, tendo começado a trabalhar em 2015, já não terá direito a qualquer isenção.

Estabelece, ainda, que a isenção é limitada a 55 vezes o valor do IAS, ou seja, relativamente a este ano, 28.009,30€. Ficou, contudo, por estipular, de acordo com o bom senso da proporcionalidade, o método de redução do limite até à eliminação da própria isenção, o que, em exemplo, se podia alcançar formulando que o limite de 55 vezes o valor do IAS seria abatido, até à sua concorrência, de 40% da diferença positiva entre o rendimento colectável e 150 vezes o valor do IAS, eliminando-se a isenção com a extinção do seu limite. Aplicando-se esta fórmula, os rendimentos mensais entre 6130€ e 11.750€ iriam ainda, regressivamente, ter isenção de imposto. A manutenção da isenção, a valores de 2024, em 28.009,30€ leva a que, no limite e apesar do englobamento do rendimento isento no cálculo do imposto, a "ajuda ao encargo com a habitação ou ao desincentivo à emigração" representa uma isenção de IRS de mais de 14 mil euros em cada um dos dez anos do benefício a quem, por mérito convencional ou hereditário, tem um rendimento mensal superior, por hipótese, a 11.750 euros. Como é que alguém pode estar de acordo, e os próprios privilegiados confortáveis, com tal atentado à razoabilidade?

Eduardo Mendes Fonseca, Lisboa

Nova lei de alojamento local

Lembram-se quando Luís Montenegro afirmou que "este Governo não é liberal”? Quando tanto se fala na crise da habitação, Montenegro alterou a lei de alojamento local (AL) vinda da governação de António Costa. A partir de Novembro e só após a abertura de uma unidade de AL num edifício em propriedade horizontal é possível que a assembleia de condóminos reúna dois terços da permilagem do empreendimento, deixando ao critério do presidente da câmara o poder de travar a continuidade da actividade. Não vai ser fácil provar violações da privacidade, entrada e saída a qualquer hora e ruídos que perturbam a normal vivência em regime de propriedade horizontal. Afinal, mais famílias perderão direito a casas alugadas para dar lugar a unidades de AL. É esta a política da AD para resolver o problema da habitação em Portugal?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Revolta social

A morte de um cidadão tem originado a revolta de comunidades locais que espelharam a mesma em actos de vandalismo que além de semearem ondas de destruição colocam à prova o esforço das autoridades, e ameaçam a ordem pública que se repercute também noutros locais.

Não se pode ter um polícia a cada esquina, até porque se desconhece onde e se vão ocorrer actos de vandalismo, havendo a lamentar os prejuízos causados a cidadãos que se deparam com as consequências dos mesmos e reflectem a insegurança que se sente nas ruas.

Num país onde as alterações da ordem pública têm ramificações na ideia de racismo ou comportamentos suspeitos, é importante a proximidade entre as autoridades e o comum dos cidadãos se faça notar também como presença dissuasora e preventiva, onde os cidadãos se possam sentir seguros, mas também onde as autoridades sintam que o seu trabalho é útil à comunidade.

Américo Lourenço, Sines