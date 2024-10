Entre bruxas e flamingos, unir mãos e respeitar legados

Como relaxar

Centenas de quartos, sete bares e restaurantes, um museu e muitos mundos. A nova coqueluche da hotelaria lisboeta dá pelo nome de Locke Santa Joana e, contas feitas, é um resort urbano que vai muito além do hotel.

Outras boas maneiras de passar o tempo? Dar uns toques na decoração da sala de estar, passear uma catrefada de cães (e, quem sabe, entrar para os recordes do Guinness) ou entrar em modo flamingo e testar a capacidade de equilíbrio numa só perna – dizem os especialistas que bastam 30 segundos para trocar as voltas ao envelhecimento.

Por onde andar

Pedaço de México num pedacinho de França, Barcelonnette mostra como faz a festa ao Dia dos Mortos com todo o rigor e muita cor. Sousa Ribeiro traça o retrato do fabuloso destino desta vila alpina, "onde o sol brilha 300 dias por ano", aproveitando a viagem para falar sobre Ubaye Serre-Ponçon, um "vale maravilhoso" que vale a pena visitar.

Por terras de Portugal, venha uma caminhada nocturna pelo Trilho das Bruxas no Gerês, uma festa para os 90 anos do Parque Florestal de Monsanto, o festival Walk & Art Fest em Lagos e a ligação à terra com o Naturcôa, que celebra a imagem, a natureza e o património no Sabugal.

Exposições há muitas e vão do Porto em Miniatura ao minimalismo de Fred Sandback: Alinhavando o Espaço, passando pel’A Colecção da Casa das Histórias Paula Rego em Diálogo, pelo terceiro round do Mude que mostra Para Que Servem as Coisas? e por um Museu de Etnologia apostado em Desconstruir o Colonialismo. Descolonizar o Imaginário.

E por falar em unir mãos e restituir legados, é tempo ainda de escutar o que Selma Uamusse tem a dizer na sua Carta Aberta ao Futuro, um dos destaques na agenda da semana.

O que comer

A Melhor Padeira do Mundo é portuguesa, vem de Gimonde e põe a arte familiar a levedar com gosto, paixão e prazer, tiro certeiro para as bocas do mundo.

Com os pés na tradição está também a aldeia de Folgosinho (Gouveia), que dá a provar os Sabores da Montanha; o novo fine dining a la italiana de Joachim e Cintia Koerper numa quinta oitocentista de Rio de Mouro; o Barouk da LxFactory, um "libanês autêntico" mas só "a 90%"; e as tentações do chef Nuno Mendes na antiga igreja do Convento de Santa Joana, em Lisboa.

Entretanto, saiba que já são conhecidos os melhores queijos de Portugal, colheita de 2024, e que, entre frescos, curados, com ervas ou salmão fumado, há muito para debicar.

O que beber

Um "Encruzado com bolhas e de respeito" e os "fabulosos" Portos Vintage da Krohn fazem as honras no bar da semana, que dá notas ainda ao Winery Lounge da Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, um dos grandes vencedores dos prémios Best Of Wine Tourism.

O que ver

Uma jovem stripper cheia de sonhos muda radicalmente quando conhece um homem que se apaixona por ela e lhe pede a mão em casamento. A história não será uma novidade, mas em Anora deu direito a Palma de Ouro em Cannes, "perfeitamente merecida", assegura Jorge Mourinha nesta crítica.

É uma das estreias em cartaz no cinema. Outra é Os Indesejáveis, uma crónica de Ladj Ly sobre comunidade, resistência e a luta contra a gentrificação nos bairros sociais de Paris.

À televisão chega a terceira (e derradeira) temporada de Somebody Somewhere.

O que ler

"No princípio era o desejo e Gillian Anderson pôs as mulheres a escrever sobre ele". As palavras são de Bárbara Wong, que nos fala sobre um livro de fantasias sexuais e sentimentos profundos.

A poesia de Arnaldo Antunes via Quase Tudos, as memórias de Alexei Navalny em Patriota, o Origami de José Gardeazabal e as aventuras de Carmen e Gervasio Posadas partilhadas em Hoje Caviar, Amanhã Sardinhas são outras das leituras em banca.

Para quem gosta de fotografia, interessa folhear The History War de Larry Towell e Welcome to Alaska de Rui Gaiola.

Para as crianças, fica um livro que é uma mistura feliz de informação, poesia e sentido estético.

Relaxe também por aqui