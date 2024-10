TAP reduz exposição ao mercado de obrigações

A TAP está num processo de emissão de uma nova linha de obrigações com a duração de cinco anos junto de investidores institucionais, no valor de 350 milhões (a uma taxa de juro que ainda não é conhecida). Isto depois de o accionista Estado, por via da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), ter autorizado que a emissão fosse até aos 400 milhões de euros.

