PIB cresce 0,2% no terceiro trimestre e 1,9% em termos homólogos

Variação em cadeia manteve-se idêntica à do segundo trimestre, enquanto em termos homólogos houve uma subida de 0,3 pontos percentuais, de acordo com a estimativa rápida do INE.

O Produto Interno Bruto (PIB) teve uma variação de 0,2% no terceiro trimestre, em cadeia, mantendo assim um crescimento igual ao do segundo trimestre.

De acordo com a estimativa rápida do INE divulgada esta quarta-feira, "o contributo da procura interna para a variação em cadeia do PIB permaneceu positivo" no terceiro trimestre, que engloba os meses do Verão, "observando-se um crescimento do investimento e do consumo privado, enquanto a procura externa líquida manteve um contributo negativo".

Em termos homólogos, a variação foi de 1,9%, mais 0,3 pontos percentuais do que no trimestre anterior. "O contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do PIB aumentou ligeiramente no terceiro trimestre, verificando-se uma aceleração do consumo privado e uma diminuição do investimento", diz o INE.

"O contributo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB manteve-se negativo, registando-se uma aceleração das importações e das exportações de bens e serviços", acrescenta-se.

No primeiro e segundo trimestres, a variação em cadeia tinha sido de 0,6% e de 0,2%, respectivamente, com o abrandamento entre Abril e Junho a ter por base uma estagnação das exportações. Se a análise for feita em comparação com o período homólogo do ano passado, a variação do PIB foi de 1,4% e de 1,6% nos dois primeiros trimestres deste ano.

Na proposta de Orçamento do Estado para 2025, que começa agora a ser debatida no Parlamento, o Governo prevê um crescimento económico de 1,8% para este ano, quando no início do ano a estimativa era de 1,5% (para 2025 a previsão é de 2,1%). Já o Banco de Portugal reviu em baixa a sua previsão no boletim económico de Outubro, descendo 0,4 pontos percentuais para 1,6%.

Olhando para Espanha, principal parceiro comercial de Portugal, o crescimento em cadeia foi de 0,8%, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo instituto de estatística deste país, idêntico ao trimestre anterior e impulsionado pela procura interna. Em termos homólogos, a variação foi de 3,4%, mais 0,2 pontos percentuais do que no segundo trimestre.