Benfica com a melhor academia de futebol do mundo

O Benfica lidera a formação de jogadores a nível mundial, segundo um estudo revelado nesta quarta-feira pelo Observatório do Futebol (CIES).

Segundo o documento, os “encarnados” surgem em primeiro lugar no ranking de formação, que analisa a utilização dos jogadores formados nas respectivas academias, tendo em conta os minutos jogados no último ano, bem como o número de atletas que jogam nas principais Ligas mundiais.

Nesta contabilidade o Benfica consegue ter 94 jogadores a jogar ao mais alto nível – 49 Ligas de topo –, o que corresponde a um índice de formação de 103,7, ficando à frente dos argentinos do Boca Juniors (93/102,2) e Barcelona (81/98,6).

Nos dez primeiros lugares do estudo surge também o Sporting, que ocupa a 9.ª posição, depois de River Plate, Ajax, Defensor, Estrela Vermelha e Dínamo Zagreb. No caso dos “leões” são 73 os jogadores a actuar em 49 ligas de topo em todo o mundo, que apresentam um índice de formação de 82.0.

Já o FC Porto surge na 45.ª posição do ranking, totalizando 46 futebolistas e um índice de 50,7.

Esta é mais uma distinção da formação “encarnada” que, nos últimos anos tem vindo a receber alguns prémios internacionais. Em 2015 e 2019, a academia do Seixal conquistou o prémio de melhor escola de formação do mundo, entregue na gala dos Globe Soccer Awards e, mais recentemente, no início deste ano, foi considerada a academia de futebol mais rentável da última década, também de acordo com um estudo do Observatório do Futebol (CIES), que compilou uma lista dos 100 clubes que mais receitas geraram com vendas de activos que saíram dos escalões de formação.