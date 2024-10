Amorim poderá fazer ainda mais três jogos como treinador do Sporting

Ao contrário do que o Manchester United pretendia, Rúben Amorim não deverá ir de imediato para Inglaterra e assumir o comando técnico dos “red devils”. Isto porque o Sporting não terá abdicado do período de 30 dias de que dispõe para libertar o técnico a partir do momento em que o emblema inglês se propôs pagar a cláusula de rescisão do ainda treinador sportinguista.

Segundo informação avançada por vários órgãos de comunicação social nacionais nesta quarta-feira mas que o PÚBLICO ainda não conseguiu confirmar, Rúben Amorim deverá orientar a equipa “leonina” não só no jogo da próxima sexta-feira, contra o Estrela da Amadora, a contar para a I Liga, mas também na recepção ao Manchester City (em jogo a contar para a Liga dos Campeões, dia 5) e na deslocação a Braga (dia 10).

A confirmar-se esta situação, isto significaria que Rúben Amorim continuaria em Alvalade até à paragem das competições de clubes, em meados de Novembro, e obrigaria o treinador a deslocar-se a Manchester para defrontar o City como técnico sportinguista, local onde, certamente, será bombardeado por questões relacionadas com esta anunciada transferência pela comunicação social inglesa.

Rúben Amorim tem à sua espera em Old Trafford um contrato de dois anos e meio, mais um de opção, com um total de oito milhões de euros por ano.