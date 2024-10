Chek1 brincou com Tinder e agora dá Sinais de inquietação a anunciar o primeiro álbum

Foi em Junho que nos brindou com Tinder, uma paródia à conhecida plataforma de encontros online, e esse era já um anúncio, em single e videoclipe, de um primeiro álbum em preparação. Agora, o rapper, produtor e músico portuense Chek1 (Bernardo Ribeiro, natural de Gaia) estreia mais um tema desse anunciado álbum, que já tem data de lançamento (15 de Novembro) e título, Sinais. Pois é precisamente o tema-título, Sinais, que Chek1 agora revela, de novo em single e videoclipe. E, ao contrário do que sucedia em Tinder, aqui não há sinais de paródia, mas sim de inquietação. Sinais, diz-se no texto do lançamento, “relata um episódio de pós-surto psicótico. No vídeo que acompanha a música, os pensamentos ganham forma como corpos negros que perseguem a personagem principal. Ao tentar escapar dos intrusos, Chek1 vê-se a revisitar os mesmos corredores e as mesmas sensações dentro de uma casa apodrecida”. Um tema bem actual, dado o número de pessoas afectadas por doenças mentais em Portugal.

Fundador dos Enigmacru, em 2007, juntamente com Each1 (Rui Peres), e membro do colectivo 6Sentido, Chek1 estreou-se a solo com o single Água, em 2019, ao qual se seguiram o EP Burlena - Primeira temporada (2020), e os singles Ainda não é tarde (2021) e Genesis (2023). Sinais, a publicar no dia 15 de Novembro, será o seu primeiro álbum em nome próprio.