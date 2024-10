Quinta na TV: a Expedição, o Desassossego e histórias de arrepiar

CINEMA

Psico

TVCine Edition, 20h15

Datada de 1960, é uma das obras mais famosas de Alfred Hitchcock. Cansada de uma longa viagem, Marion Crane (Janet Leigh) instala-se num motel gerido por Norman Bates (Anthony Perkins). Para relaxar, decide tomar um duche. O que se segue é uma das cenas mais assombrosas da história do cinema. Há sequelas logo a seguir: Psico II (1983), realizado por Richard Franklin e com Perkins de volta ao papel do assassino; e Psico III (1986), com o actor também atrás das câmaras.

Shining

Star Movies, 23h

Primorosa incursão de Stanley Kubrick ao cinema de terror, a partir de um livro de Stephen King. É um dos mais gelados e cerebrais filmes do cineasta, que elabora um estudo implacável sobre o isolamento, a paranóia e o desprezo, com uma família fechada num gigantesco e deserto hotel, isolado pelas tempestades de Inverno, e um Jack Nicholson notável à frente do elenco.

SÉRIES

Candice Renoir Especial Halloween

AXN White, 22h15

O equilíbrio entre os deveres de comandante da polícia e mãe de quatro filhos torna-se ainda mais desafiante neste episódio da série francesa protagonizada por Cécile Bois. É duplamente especial: além de vir com “doçura ou travessura” na trama, tem mais de hora e meia de duração.

Desassossego

RTP Play, streaming

Estreia-se mais uma produção saída do RTP Lab, esta sobre saúde mental – ou falta dela – no seio de uma geração entalada entre o influencing, a ansiedade, um mercado laboral difícil de navegar e uma sociedade que teima em não valorizar os seus artistas. São seis episódios escritos e realizados por Cátia Silva.

DOCUMENTÁRIOS

Expedição

RTP2, 20h37

“Mulheres fortes e a degradação do clima”. Eis os focos deste multipremiado trabalho da norte-americana Holly Morris. Regista uma expedição ao Pólo Norte, levada a cabo por um grupo de mulheres oriundas tanto do mundo árabe como do ocidental. Enfrentam “desde o frio extremo e as ameaças do urso polar até ao sexismo e às dúvidas”, revela a sinopse, mas também despertam “uma paixão por aquilo que se torna possível quando pomos de lado os nossos medos e nos abrimos à mudança (...), rumo a um futuro em que nos adaptamos, com compaixão e equidade, aos desafios vindouros”, completa a sinopse.

The Real Murders on Elm Street

ID, 22h

A noite de todos os medos propicia a estreia desta série documental preenchida por meia-dúzia de casos de crimes reais capazes de ofuscar a ficção, todos eles registados na suposta tranquilidade da vida nos subúrbios norte-americanos.

ENTRETENIMENTO

O Preço Certo

RTP1, 21h10

Fernando Mendes entra em directo no horário nobre com um especial d’O Preço Certo a partir de Fornos de Algodres, município do distrito da Guarda “onde tem uma grande popularidade”, justifica a RTP. Aos desafios do longevo e acarinhado concurso juntam-se vários convidados que contribuem para o espectáculo televisivo – Toy, Zé Amaro, Toca e Dança, Rancho Folclórico Senior e Johnny Abreu –, bem como acções de apoio a uma instituição local.

INFANTIL

Lego Star Wars: Contos de Arrepiar (VP)

Disney Channel, 12h30

Vilões lendários, um planeta vulcânico e o castelo sinistro de Darth Vader (tornado resort de luxo) entram neste especial desta série ambientada no universo Star Wars e protagonizada pelos bonecos amarelos e seus cenários de legos. Faz parte de um especial de Halloween que arranca logo de manhã, às 9h, com episódios arrepiantes de outras séries do canal – Os Green na Cidade Grande, Vamos Lá, Hailey!, Zombies: A Série Re-animada, A Raven Voltou e Os Vilões de Valley View – e passa também pelos sustos e peripécias do filme Monstros e Companhia (às 11h).

A Família Addams (VP)

Panda Kids, 17h

Em 2019, regressaram ao cinema em forma animada as excêntricas e morbidamente divertidas personagens da banda desenhada de Charles Addams. Realizado por Conrad Vernon e Greg Tiernan, o filme conta com as vozes de Filomena Cautela, Renato Godinho e Sónia Tavares na versão lusa.

Panda e os Super Vets

Panda+, streaming

Estreia da terceira temporada. Depois de uma primeira ronda filmada no Badoca Safari Park (Vila Nova de Santo André) e uma segunda realizada entre o Feijão Verde Natura Fun Park Sintra e o Zoomarine Algarve, é do Zoo de Lagos que chegam as novas aventuras do Panda e dos irmãos Beatriz e Guilherme, que vão passar as férias no parque como voluntários, sob o olhar atento e paciente do veterinário Vítor. Cada episódio é dedicado a um animal diferente, seja um hipopótamo barrigudo, um tapir com comichão ou um pelicano guloso.