Chuva de Espanha pode chegar a Portugal esta quinta-feira, mas com menos intensidade

A Agência Estatal de Meteorologia de Espanha prevê que as chuvas que mataram mais de 50 pessoas no país vizinho se começe a deslocar para Portugal já esta quinta-feira. IPMA apenas prevê aguaceiros.

A Agência Estatal de Meteorologia de Espanha prevê que as chuvas que mataram mais de 50 pessoas no país se desloquem para Portugal já esta quinta-feira, mas com menos intensidade.

Doze distritos de Portugal continental vão estar esta quarta e quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, podendo ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Nos distritos do Porto, Faro, Santarém, Leiria, Beja, Aveiro e Coimbra, o aviso vai vigorar entre as 12h00 desta quarta-feira e meia-noite de quinta-feira. Os distritos de Viseu, Évora, Guarda, Castelo Branco e Portalegre vão estar sob o aviso entre as 12h00 desta quarta-feira e meia-noite de quinta-feira e depois entre as 12h00 de quinta-feira e a meia-noite de sexta-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA quando há uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

Ainda no início desta semana, o IPMA publicou uma "informação especial" sobre o estado do tempo em Portugal Continental no dia 1 de Novembro que, até ao momento, não foi actualizada. O instituto referia que o país "continuará a ser condicionado por uma região depressionária com expressão em altitude, que se movimenta de forma aleatória em torno do território continental, e que tenderá a encher nos dias 2 a 3, impondo-se gradualmente uma crista anticiclónica que se estende desde a Europa Central até à Península Ibérica".

Assim, explicavam, no dia 1 de Novembro prevê-se ocorrência de aguaceiros, mais frequentes durante a tarde, e que poderão ser ocasionalmente acompanhados de trovoadas, embora exista elevada incerteza na distribuição espacial e temporal da precipitação, assim como na sua intensidade.



Acrescentava-se ainda que a partir de dia 2 "tendo em conta o actual cenário dos modelos de previsão, prevê-se uma melhoria significativa do estado do tempo, existindo, no entanto, uma probabilidade entre 50 e 70% de ocorrência de aguaceiros no Algarve".