Sindicatos da PSP adiam protesto para quarta-feira, mas marcam presença nas galerias do Parlamento

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, defendeu que o Parlamento não deverá permitir que os polícias assistam fardados ao debate do Orçamento do Estado para 2025.

Uma coligação de cinco sindicatos da PSP adiou a manifestação prevista para quarta-feira em frente à Assembleia da República, mantendo apenas a presença nas galerias do Parlamento enquanto é discutido o Orçamento do Estado para 2025.

As cinco organizações sindicais da Polícia de Segurança Pública que agora se juntaram numa coligação para exigir um aumento do suplemento de risco decidiram adiar o protesto no exterior da Assembleia da República “por questões de segurança pública, uma vez que é necessário não pôr em causa o empenhamento do efectivo policial”, disse à Lusa o presidente do Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol).

Armando Ferreira precisou que grande parte do efectivo policial está numa situação de prontidão devido aos recentes tumultos na Área Metropolitana de Lisboa e à possibilidade de risco de desordem pública.

Apesar de ter sido adiado o protesto e por falta de espaço nas galerias do Parlamento, foram acautelados os procedimentos legais que possibilitam a concentração de polícias em frente à Assembleia da República, mantendo-se por isso a comunicação à Câmara de Lisboa, avançou o presidente do Sinapol.

A coligação, composta pelo Sinapol, Sindicato dos Profissionais de Polícia (SPP/PSP), Sindicato da Defesa dos Profissionais de Polícia (SDPP), Sindicato Vertical de Carreira da Polícia (SVCP) e Sindicato de Polícia Pela Ordem e Liberdade (SPPOL), mantém assim o apelo à participação dos polícias nas galerias da Assembleia da República para reivindicar a actualização do suplemento de risco para o valor auferido pelos profissionais da Polícia Judiciária.

Destes cinco sindicatos só dois têm direito a negociação com o Governo e fazem parte das quatro estruturas sindicais da PSP que em Julho não chegaram a acordo com o Ministério da Administração Interna sobre a atribuição de um suplemento de risco, que se traduziu num aumento faseado de 300 euros até 2026.

Na altura, ficou decidido que este aumento de 300 euros é pago em três vezes, tendo o pagamento de 200 euros já ocorrido em Julho, sendo o restante pago no início de 2025 e 2026, com um aumento de 50 euros em cada ano. Armando Ferreira disse ainda que a discriminação entre polícias se mantém, sendo o protesto em frente à Assembleia da República adiado para uma nova data.

A coligação de cinco sindicatos da PSP exige também o cumprimento do estatuto profissional, nomeadamente quanto à idade da pré-aposentação, pagamento dos índices remuneratórios em falta e actualização dos valores referentes às ajudas de custos e serviços remunerados.

Aguiar-Branco: polícias não devem estar fardados

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, defendeu que o Parlamento não deverá permitir que os polícias assistam fardados ao debate do OE2025, alegando que essa decisão se baseia na “prática habitual”.

Interrogado sobre a possibilidade de polícias em protesto por causa das respectivas condições laborais poderem comparecer fardados, o presidente da Assembleia da República considerou que se deve aplicar o “regime antigo” ainda em vigor. “Já deixei muito claro o meu pensamento a esse propósito no cumprimento do que era prática. Nas galerias, as pessoas estão enquanto cidadãos e não enquanto representação de interesses profissionais. Devem estar de forma civil e não com os seus fardamentos”, respondeu.

O antigo ministro social-democrata reafirmou que, no passado, se aplicou essa regra em relação a enfermeiros, a antigos combatentes, ou outros profissionais, mas que, recentemente, foi aberta uma excepção para os bombeiros sapadores por decisão maioritária das diferentes bancadas.

A conferência de líderes, neste momento, adiantou o presidente da Assembleia da República, está a reunir estudos de direito comparado para saber como esta questão é tratada noutros parlamentos, tendo em vista adoptar uma regulamentação sobre essa matéria, para que “não haja mais dúvidas”.

“O que é importante é que haja também a respectiva publicidade [da decisão que for tomada] para que as pessoas não vão ao engano ao Parlamento. E foi isso que na última vez se alegou como sendo justificativo de os bombeiros poderem estar presentes, já que não sabiam que não podiam estar fardados a assistir [ao debate parlamenta]”, completou.

Enquanto a nova regulamentação não estiver pronta, José Pedro Aguiar-Branco entende que se aplica o regime antigo em vigor.