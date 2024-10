Em oito anos, foram identificados 836 casos de casamentos infantis ou forçados em Portugal

Entre 2015 e 2023, 48 organizações identificaram 836 casos de casamentos infantis, precoces ou forçados no país. E se a maioria dos jovens que casaram têm entre 15 e 18 anos, há 126 situações que envolveram crianças entre os 10 e os 14 anos e 346 entre os 15 e 16 anos, sendo as raparigas com menos de 18 anos as mais afectadas. Estes são alguns dos dados que constam no retrato feito no Livro Branco: Recomendações para Prevenir e Combater o Casamento Infantil, Precoce e/ou Forçado, que foi apresentado esta terça-feira.

