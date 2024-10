EDP não quer falar dos 840 milhões que o Ministério Público lhe exige

A EDP recusa-se a falar dos 840 milhões de euros que o Ministério Público lhe exige, no caso que envolve os seus antigos administradores António Mexia e Manso Neto, por suspeitas de terem corrompido o ex-ministro da Economia, Manuel Pinho.

Doze anos depois de ter começado a investigar as compensações pecuniárias que o Governo deu à EDP relativamente à produção de energia, através dos chamados Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC), o Departamento Central de Investigação e Acção Penal deduziu ontem, por fim, uma acusação contra seis arguidos.

Além do antigo governante, a quem é imputado um crime de corrupção passiva de titular de cargo político, e dos dois antigos dirigentes da eléctrica, acusados de um crime de corrupção activa cada um, o Ministério Público assaca o cometimento de delitos económico-financeiros a mais três arguidos, dois dos quais, João Conceição e Rui Cartaxo, integraram o gabinete ministerial de Manuel Pinho. Tanto Conceição como Cartaxo fizeram mais tarde parte da administração da Redes Energéticas Nacionais (REN)​, tendo o último chegado a liderar essa empresa entre 2009 e 2014. João Conceição ainda se mantém na administração da sociedade que gere as infra-estruturas energéticas nacionais, terminando o seu mandato apenas em 2026. São ambos suspeitos de se terem deixado corromper, o mesmo tendo sucedido, segundo a acusação, com o antigo director-geral de Geologia e Energia Miguel Barreto.

Manuel Pinho exerceu funções governativas entre 2005 e 2009, durante o executivo liderado por José Sócrates, tendo já sido condenado em Junho a dez anos de cadeia por corrupção passiva noutro processo que saiu desta investigação.

Num comunicado enviado à comunicação social, os advogados de António Mexia e Manso Neto dizem que esta “acusação sem fundamento” não é mais do que uma “fuga para a frente” do Ministério Público: “As regras relativas à implementação dos CMEC e à extensão do domínio público hídrico foram fixadas em momento anterior à entrada de António Mexia e João Manso Neto no conselho de administração da EDP; não geraram qualquer benefício à empresa; as decisões foram sempre colegiais; e foram devida e amplamente escrutinadas, em particular pela Comissão Europeia”.

Além dos contratos de manutenção do equilíbrio contratual, a acusação visa a entrega das barragens de Alqueva e de Pedrógão EDP sem concurso público, bem como a ida de Manuel Pinho para a Universidade de Columbia, em Nova Iorque, para dar aulas. Terá sido esta, aliás, a principal contrapartida dada por Mexia e Manso Neto ao então ministro da Economia: uma doação de 1,2 milhões de euros de uma empresa da EDP, a Horizon, à Escola de Relações Públicas e Internacionais da Universidade de Columbia que lhe terá proporcionado um convite para dar aulas na prestigiada instituição entre 2010 e 2012, após ter saído do Governo, tendo esse serviço sido remunerado.

Ainda de acordo com a defesa de Mexia e Manso Neto, a implementação da legislação dos CMEC feita em 2007 por Manuel Pinho “não só não beneficiou a EDP como a prejudicou em benefício do Estado, porque introduziu um factor correctivo que obrigou a EDP a proceder a um pagamento suplementar não previsto no valor de 755 milhões de euros”.

Contactada pelo PÚBLICO, a EDP remeteu-se ao silêncio. "Não estamos a fazer comentários", disse uma porta-voz do grupo. Segundo o Departamento Central de Investigação e Acção Penal, o Estado sofreu um prejuízo superior a 840 milhões de euros, razão pela qual requereu a perda de bens dos arguidos e da EDP Gestão de Produção de Energia e da EDP. S.A. a favor do Estado, em montante correspondente a esse valor.