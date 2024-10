Cancro: só 17% dos utentes à espera de primeira consulta dentro do tempo recomendado

Apesar do programa de incentivos às equipas de cirurgia oncológica, que vigorou entre Maio e Agosto passados, os utentes à espera de primeira consulta com suspeita ou confirmação de cancro continuaram a esbarrar num cenário preocupante. No final de Junho, 82,7% dos 7311 utentes que aguardavam por essa primeira consulta faziam-no por um período acima do previsto na lei, isto é, acima dos tempos máximos de resposta garantidos (TMRG). Ou seja, apenas 17,3% estavam dentro do tempo aceitável. Já no final do ano passado, 81,5% dos utentes que aguardavam a primeira consulta nesta área tinham visto o TMRG ser ultrapassado.

