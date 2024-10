Caso das gémeas. Neuropediatra do D. Estefânia tinha dúvidas quanto ao Zolgensma

José Pedro Vieira, director de neuropediatria do Hospital D. Estefânia, tinha reservas quanto à administração do medicamento Zolgensma às gémeas luso-brasileiras, assumiu o próprio, esta terça-feira, na comissão parlamentar de inquérito (CPI) ao caso. Na primeira audição do dia, o Inspector-Geral das Actividades em Saúde (IGAS) lembrou que a IGAS “não faz inspecções a políticos” e, por isso mesmo, não investigou o comportamento de políticos no caso.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt