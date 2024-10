SEF: um ano depois da partida das andorinhas

Os processos de recusa de entrada são agora tratados com mais violações do Código de Procedimento Administrativo, com decisões não comunicadas. E continuam os interrogatórios sem advogado à chegada.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foi extinto faz hoje um ano, a 29 de Outubro de 2023, mais de dois anos depois da decisão de extinção, pela Assembleia da República, a 22 de Outubro de 2021.

Naquele hiato muita coisa poderia ter sido programada para evitar o que viria a suceder, mas não. A AIMA (Agência para a Integração, Migrações e Asilo) arrancou sem endereços de correio electrónico, continuando os novos espaços (antigas delegações do extinto SEF) e os mesmos funcionários a utilizar durante largos meses os endereços de email do extinto SEF. Os processos administrativos avolumam-se na mesma proporção que já se vinha registando, antes de 22 de Outubro de 2021, numa estrutura sem recursos humanos bastantes.

Os imigrantes, cansados de esperar anos pela autorização de residência prometida, ou pela sua mera renovação, eram forçados a recorrer à via judicial para fazer valer os seus direitos. Continuam hoje, infelizmente, a sê-lo.

A AIMA (ex-SEF Administrativo), sem capacidade de resposta então e agora, vai sendo intimada a cumprir a lei, a cumprir os prazos de emissão de novos pedidos (90 dias) ou das suas renovações (60 dias), em processos que havia esquecido durante anos.

Um ano depois da partida das andorinhas, temos muito poucas novidades do ponto de vista administrativo, para além da proposta de cooperação entre as Ordens dos Advogados e dos Solicitadores para análise processual, prometida em 15 minutos por processo.

São processos administrativos complexos, cuja análise necessariamente terá de ser cuidada mas, verdadeiramente, do ponto de vista da legalidade, deverá o instrutor do processo fazer cumprir a lei e – em muitos casos –, tendo em conta a data do pedido, declarar em minutos o deferimento tácito dos mesmos.

Mas se a separação da vertente administrativa do SEF teria sentido numa integração total no IRN (quem não se recorda dos antigos bilhetes de identidade azuis para cidadãos estrangeiros), a sua separação de competências entre a AIMA (novos pedidos) e o IRN (renovações de autorizações) viria a trazer mais confusão do que benefícios.

Já a passagem das competências de investigação criminal para a Polícia Judiciária veio revelar-se positiva, com o desbloqueio de diversas investigações até aqui suspensas e que revelam as fragilidades do extinto SEF neste campo.

Mas a partida das andorinhas deixa-nos uma sensação de difícil explicação nos aeroportos. Dir-se-ia que não poderia piorar. Dir-se-ia que a passagem do extinto SEF para a PSP ia fazer um levantamento de tudo o que havia de bom, mantendo-se e optimizando-se, e cortar o que não tinha interesse continuar.

Os processos de recusa de entrada são agora tratados com mais violações do Código de Procedimento Administrativo, com decisões não comunicadas. Os cidadãos estrangeiros que aqui chegam continuam a ser impedidos de ter advogado quando são interrogados pela primeira vez à chegada ao nosso País.

O processo administrativo foi prejudicado num espaço de um ano.

Mas também a passagem da gestão dos Espaços de Instalação Temporária para a PSP se revelou uma desilusão para todos aqueles que tinham expectativas elevadas de uma gestão desmilitarizada, por profissionais competentes, para uma análise da situação dos migrantes, do seu encaminhamento para processos de asilo ou protecção subsidiária, residência por razões humanitárias, protecção de vítimas de tráfico ou retorno aos países de origem. Foi, afinal, a confirmação da vontade de equiparar cidadãos estrangeiros a criminosos, mantidos em centros de detenção, o que nos deveria entristecer a todos.

Um ano depois do partir das andorinhas, o XXIV Governo Constitucional fecha as portas à regularização dos cidadãos que entre nós trabalham na construção civil, nas limpezas, na agricultura, nos restaurantes e nos lares, deixando-os numa posição ainda mais fragilizada.

A Europa inclina-se para uma direita mais fechada, em prejuízo da economia mas com o objectivo claro de cativar votos, quando o aumento da informação dos seus cidadãos e uma melhor integração dos imigrantes poderia permitir uma estabilidade duradoura e menos arriscada.

Em Portugal, um mini-SEF poderá estar aí, dentro de menos de um ano. Um regresso ao ponto de partida nos aeroportos. Cá fora, hoje, a burocratização dos procedimentos – já saturados – a par da revogação das disposições legais que permitiam a regularização demonstram a falta de vontade política em resolver a situação dos imigrantes, que assim voltam a estar num limbo similar à situação existente antes de 2009, em que viviam anos (ou que aqui nasciam) sem se poderem regularizar.