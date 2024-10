Paulo de Morais, voz a bradar no deserto

Paulo de Morais (P.M.) tem, ao domingo, uma coluna no Correio da Manhã onde denuncia situações pouco transparentes e onde aflora situações que configuram corrupção. Neste pretérito domingo, escreveu que, cito: “O Orçamento do Estado (OE) de 2025 [esconde] gastos de 13 milhões numa rubrica encoberta, designada de [despesas excepcionais]. Entre estas, estão cerca de 5 mil milhões em empréstimos e entidades que ninguém sabe quais são; mais 4 mil milhões em aumentos de capital de empresas-fantasma e mil milhões em [outros]. No total representam cerca de 10% do OE." P.M. estranha que ninguém se indigne e insurja com estas “despesas excepcionais”. P.M. chega mesmo a afirmar que a oposição, do BE, ao PS e ao Chega não desmascara nem condena esta situação. Será desconhecimento!? Ou será porque a partidocracia tem destas coisas e não lhes “interessa” denunciar veementemente estas nebulosas situações? Ou P.M. está errado naquilo que denuncia?

António Cândido Miguéis, Vila Real

Hora da decisão

Estamos num momento crucial para o país. Este episódio de Odair lamentavelmente já tem acontecido em muitos outros países. Agora temos de decidir como é que a sociedade vai reagir a isto. Podemos seguir o caminho da polarização, que é o que tem acontecido nos Estados Unidos ou em França, por exemplo. Sendo que isto, como já observamos, leva a um aumento de confrontos, discursos de ódio e falsas generalizações. Ou podemos tentar uma abordagem diferente. Defender o diálogo nesta altura de tensão. Tentar perceber quais foram as condições que nos levaram até este ponto. Porque este tipo de mobilização, e a quantidade de gente que a eles aderem, não aparece só devido a um problema, senão um conjunto deles. É preciso ver em conjunto com os bairros sociais quais são os principais problemas que apresentam e analisar como pode ser evitado este tipo de tragédias.

Santiago Rodriguez, Sintra

Desinformar em directo

Para sábado, estava convocada uma manifestação em defesa da dignidade de minorias que vivem em bairros periféricos e uma contramanifestação em defesa da polícia e da intervenção musculada. A ser verdade, um primeiro facto gravíssimo: a PSP teria autorizado percursos que permitiriam o encontro das duas iniciativas; o que se esperava? Confrontos e episódios de violência que fariam esquecer tudo o resto? Perante isto, os promotores da defesa da paz alteraram o seu percurso.

Depois assistimos em directo, durante longos minutos, a imagens que terão levado a crer que havia muita gente dos dois lados, tanto no dos defensores de uma condecoração para o polícia que abateu um cidadão negro, porque fugiu para a Cova da Moura, como dos que protestavam contra isso. Só a leitura posterior da imprensa de referência permitiu, no texto, encontrar a diferença: os defensores da igualdade eram milhares, os da justiça sumária menos de 200.

Bastaria que nas imagens em directo de cada manifestação se intercalasse uma, obtida de um ponto alto, por exemplo usando um drone, que custa menos de 200 euros, para que o essencial ficasse esclarecido: a esmagadora diferença de adesão entre os defensores da violência policial e os anti-racistas, aliás confirmada por uma petição apoiando uma queixa-crime contra André Ventura, que já ultrapassou largamente as cem mil assinaturas.

Quem exige responsabilidades à PSP pela suposta autorização e aos canais de TV que grosseiramente induziram em erro os espectadores?

José Cavalheiro, Matosinhos

Quem não deve não teme<_o3a_p>

Li, no PÚBLICO de 26 de Outubro, uma notícia importante com o título “Procuradores querem recolher impressões digitais de Vítor Escária, mas este opõe-se”. Mas este opõe-se?! Como?! Que pouca-vergonha é esta?! Como é possível um cidadão recusar às autoridades as suas impressões digitais? Como é possível estarem advogados por trás dessa recusa?<_o3a_p>

É possível porque as leis são feitas precisamente pelos advogados. E, portanto, se Vitor Escária se opõe, é porque os seus doutos advogados o aconselham, fundamentados nas leis que eles próprios fazem. Mas nem tudo o que é legal é ético ou moral. E, neste aspecto da moralidade e da ética, a sabedoria popular supera a sabedoria e as estratégias dos advogados: “quem não deve não teme”!<_o3a_p>

José Madureira, Mirandela<_o3a_p>