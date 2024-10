No X de Elon Musk, os republicanos tornam-se virais e os democratas desaparecem

As principais contas políticas na rede social X, antigo Twitter, viram o alcance das suas publicações cair nos últimos meses, em vésperas de eleições nos Estados Unidos, num sinal da perda de influência da plataforma e da sua utilidade para o discurso político, agora que é detida pelo multimilionário Elon Musk. As conclusões são de uma investigação do The Washington Post.

