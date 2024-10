A Rússia conquistou 196,1 quilómetros quadrados de território ucraniano na semana de 20 a 27 de Outubro, o que constitui o avanço semanal mais rápido das forças russas este ano, de acordo com o órgão de comunicação social russo Agentstvo, que analisou mapas ucranianos de fonte de acesso livre.

A guerra na Ucrânia, que já dura há dois anos e meio, está a entrar na fase mais perigosa segundo as autoridades russas, à medida que as forças russas avançam e o Ocidente pondera sobre o fim da guerra.

As forças russas que o Presidente Vladimir Putin enviou para a Ucrânia em Fevereiro de 2022 avançaram em Setembro ao ritmo mais rápido desde Março de 2022, de acordo com dados de fontes de acesso livre, apesar de a Ucrânia ter tomado uma parte da região russa de Kursk.

“O exército russo não teve um avanço semanal tão rápido desde pelo menos o início deste ano”, pode ler-se no Agentstvo, que é considerado pela Rússia como um ‘agente estrangeiro, citando dados brutos de analistas de inteligência de fonte de acesso livre do site ucraniano Deep State, que mapeia a invasão russa para chegar a essa conclusão.

O órgão disse que, na semana passada, o exército russo tomou 95 quilómetros quadrados perto da cidade de Vuhledar e 63 quilómetros quadrados perto da cidade de Pokrovsk. Ambas se situam na região do Donbass, no Leste da Ucrânia.

O Agentstvo afirmou ainda que as defesas ucranianas no Donbass foram enfraquecidas pela decisão de Kiev de enviar tropas para a região russa de Kursk, uma vez que a Rússia não transferiu tropas do Donbass para Kursk.

O avanço das forças de Moscovo, que controlam pouco menos de um quinto da Ucrânia, sublinhou a vasta superioridade numérica da Rússia em homens e material, enquanto a Ucrânia pede mais armas aos aliados ocidentais que a têm apoiado.

A Rússia controla a Crimeia, que anexou à Ucrânia em 2014, cerca de 80% do Donbass — uma zona de carvão e aço que inclui as regiões de Donetsk e Luhansk — e mais de 70% das regiões de Zaporijjia​ e Kherson.