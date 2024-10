Donald Trump é fascista?

A polarização da sociedade americana leva a uma reflexão sobre a natureza do autoritarismo e a classificação de Trump como fascista.

Neste episódio, a análise ao comício de Donald Trump em Madison Square e as implicações da decisão do Washington Post de não apoiar nenhum candidato nestas eleições. A polarização da sociedade americana leva a uma reflexão sobre a natureza do autoritarismo e a classificação de Trump como fascista. Será mesmo Trump um líder autoritário?

