Cascais quer transformar o aeródromo de Tires num “aeroporto universitário”

Câmara pretende ceder terrenos à Nova para que se crie no aeródromo um complexo com ensino, indústria e investigação. Prevê-se investimento de, pelo menos, 165 milhões. Voos executivos continuam.

Tem vindo a ser anunciado como uma novidade tanto pela Câmara Municipal de Cascais como pela Universidade Nova de Lisboa: pretende criar-se um “aeroporto universitário” no aeródromo de Tires. Mas, afinal, no que consiste este “aeroporto universitário”? Prevê-se que seja um complexo que inclui o aeródromo e terrenos adjacentes, onde se concentrarão diferentes serviços ligados à aeronáutica, ensino, indústrias e investigação, envolvendo uma parceria entre a autarquia e a Nova. Estima-se que o investimento seja de, pelo menos, 165 milhões de euros até 2074 e implica a já abordada ampliação do espaço. Um dos próximos passos será a cedência do direito de superfície de terrenos comprados pelo município à universidade, indica a câmara.