Antigo Terminal 24 de Agosto já tem nova finalidade: será um espaço de armazenamento

O antigo Terminal do Campo 24 de Agosto, no Porto, já tem uma nova finalidade destinada. Dará lugar a um novo espaço de self-storage.

Inaugurado em 2017, o Terminal Rodoviário do Campo 24 de Agosto manteve-se a funcionar durante cinco anos, vindo depois a dar lugar ao actual Terminal Intermodal de Campanhã. Após mais de um ano entregue ao abandono, sem alguma actividade associada e com sinais de degradação visíveis, a antiga estação chegou mesmo a ser ocupada por alguns sem-abrigo. Contudo, uma nova vida vai ser dada ao espaço. Segundo avançou o Porto Canal e o PÚBLICO confirmou, a estrutura dará lugar a um espaço de self-storage, com cerca de 800 salas de armazenamento. A empresa OrangeSpace assumirá a exploração da estrutura nos próximos 25 anos.

O contrato foi assinado em Julho deste ano e as obras têm decorrido “a todo o gás”, sendo apontada a abertura para o primeiro trimestre do próximo ano. Contactada pelo PÚBLICO, a empresa afirma que a marca pretende assim “expandir os seus serviços a nível nacional, com planos para a abertura contínua de novas unidades, de norte a sul do país, nos grandes centros urbanos onde a falta de espaço é uma realidade”, apontam.

A OrangeSpace foi criada em 2018 e já possui alguns edifícios em Portugal, nas zonas de Sintra-Cascais, Alfragide, Massamá, Barreiro e Vila Nova de Gaia. Segue-se agora o Porto. O espaço é arrendado, por 25 anos, ao Grupo Capitólio, que é o detentor do complexo de escritórios e parqueamento Porto Business Plaza, no Campo 24 de Agosto.

As antigas instalações serão agora divididas em dois pisos, com cerca de 2,5 metros de altura e a ideia é que sejam 800 salas de armazenamento. A empresa explica ao PÚBLICO que as boxs terão tamanhos de um metro quadrado por 40 metros quadrados, começando a tabela de preços na casa dos 30 euros mensais. No total, a empresa vai ter uma área de 6300 metros quadrados, passando assim a ser um dos maiores espaços de self-storage do Norte de Portugal.

A empresa afirma que, apesar da dimensão da grande unidade de armazenagem, existe um “baixo impacto na envolvência, uma vez que o self-storage é caracterizado por um baixo fluxo de visitas por parte dos seus clientes”, minimizando as possíveis perturbações de trânsito.

O Grupo Capitólio irá também reconverter uma parte da estrutura em escritórios do grupo. Ao PÚBLICO, a OrangeSpace adianta que o antigo terminal apresentou-se como “o activo ideal para receber a unidade e as sua características estruturais facilitam a execução dos trabalhos de adaptação do espaço”. Acrescenta ainda que o objectivo passa, não apenas por servir os habitantes da cidade do Porto, como apoiar as empresas locais e visitantes, com soluções de armazenamento, para o qual, segundo a mesma, “tem existido uma grande procura”.

