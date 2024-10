Quem é Joaquim Valente, o namorado de Gisele Bündchen, que está grávida do terceiro filho

A modelo brasileira tem dois filhos com Tom Brady, de quem se divorciou há dois anos, Benjamin, de 14, e Vivian, de 11 anos. Actualmente, namora com Joaquim Valente, instrutor de jiu-jitsu, em Miami.

Aos 44 anos, Gisele Bündchen está à espera do primeiro filho com o actual namorado, o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente, de 37 anos, com quem a supermodelo começou a ter aulas daquela arte marcial, há dois anos. Então, a modelo brasileira ainda era casada com o atleta de futebol americano Tom Brady, com quem viveu 13 anos e de quem se viria a divorciar em 2022. Bünchen foi a modelo mais bem paga do mundo ao longo de 14 anos consecutivos, tendo perdido esse lugar com a ascensão de Kendall Jenner.

A viver em Miami com os filhos Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11, Joaquim Valente já fazia parte da vida de Gisele Bündchen antes do divórcio, uma vez que a modelo tinha aulas de autodefesa com o instrutor, que tem uma academia de jiu-jitsu com os dois irmãos, Pedro e Gui. O jiu-jitsu faz parte da vida da família Valente há algumas gerações. No Rio de Janeiro, o avô, o osteopata Syllo Valente, já fazia, bem como o pai, o cirurgião plástico Pedro Valente, que se tornou mestre desta arte marcial.

Mal começaram a andar, Pedro, Gui e Joaquim começaram a aprender jiu-jitsu com o pai e, mais tarde, tiveram aulas privadas com o mestre Hélio Gracie. Quando cresceram, passaram a frequentar a Academia Gracie, no Rio de Janeiro — a família Gracie, oriunda da Escócia e emigrada no Brasil, foi a grande responsável pela promoção desta arte marcial japonesa e a sua expansão pelo mundo ocidental. Os jovens seguiram os seus estudos superiores em Miami, nos EUA — Joaquim estudou criminologia — e acabaram por abrir o seu espaço naquela cidade da Florida, o Valente Brothers Self-Defense, uma academia que dá formação a algumas unidades do exército norte-americano, diz o site do espaço.

Além disso, há também uma filosofia associada a esta prática marcial, que é desenvolvida na academia, acrescenta o site. "Desenvolver a força mental é jiu-jitsu; cuidar do seu corpo é jiu-jitsu; esforçar-se para se tornar uma pessoa melhor é jiu-jitsu; viver em harmonia com a natureza é jiu-jitsu", refere, acrescentando que os irmãos Valente criaram um código com o objectivo de "preservar e divulgar correctamente a filosofia original do jiu-jitsu".​

Em Fevereiro de 2022, Bündchen fez uma publicação na sua conta de Instagram onde, num vídeo, se mostra a treinar com Joaquim Valente. Então, escrevia sobre a importância e o gosto por aprender e como se sentia "mais forte, mais confiante e com mais poder" desde que começara aquelas aulas. "Sinto que é uma competência importante para todos, mas especialmente para nós, mulheres." Na publicação agradece ainda aos Valente Brothers por "serem professores fantásticos e por tornarem os treinos tão divertidos".

Segundo a People, a supermodelo — que também se celebrizou como um dos anjos da Victoria's Secret, embora não tenha marcado presença no último desfile —, e o professor de jiu-jitsu estão juntos há pouco mais de um ano. Em Março de 2023, depois da separação, numa entrevista à Vanity Fair, a modelo deu conta do que correu mal no seu casamento. Então, já o namoro com Joaquim Valente era comentado. “Acho que, nesta altura, infelizmente, porque estou divorciada, vão tentar sempre ligar-me a qualquer pessoa”, respondeu à revista, assegurando que o treinador era só um amigo da família.