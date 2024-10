Jay Johnston condenado a um ano de prisão por invasão do Capitólio, a 6 de Janeiro

Para o juiz, a demonstração de arrependimento do actor foi “menos contrita do que a de muitos” outros réus, caracterizando as suas acções como “problemáticas, repreensíveis, na verdade”.

Conhecido por dar voz a Jimmy Pesto na série Bob's Burgers, Jay Johnston, 56 anos, foi condenado a um ano e um dia de prisão federal pelas suas acções durante o motim de 6 de Janeiro de 2021, dia em que uma multidão, incentivada por Donald Trump, que não aceitou a sua derrota, invadiu o Capitólio, em Washington, D.C.. O juiz distrital dos EUA, Carl Nichols, emitiu a decisão nesta segunda-feira, depois de Johnston se ter declarado culpado de uma acusação de interferência na aplicação da lei, em Julho.

Durante a sua comparência em tribunal, Johnston lamentou o seu envolvimento, chamando-lhe “humilhação” e “descuido horrível”, revela a ABC News, citada pela BBC. Para o juiz, a demonstração de arrependimento de Johnston foi “menos contrita do que a de muitos” outros réus, caracterizando as suas acções como “problemáticas, repreensíveis, na verdade”. Os procuradores descreveram as acções de Johnston durante o motim, revelando que o homem empunhou um escudo anti-motim roubado à polícia para criar uma barreira contra os agentes da autoridade e participou num empurrão violento que acabou por ferir um agente, recorda a Associated Press, citada pelo MSN.

Jay Johnston também contou piadas e interagiu com outros desordeiros enquanto usava um telemóvel para gravar a violência à sua volta, acrescentaram os procuradores, que, entre as provas, apresentaram uma fotografia do actor, vestido de "Xamã QAnon", Jacob Chansley, que também participou na invasão ao Capitólio. Esta imagem do actor mascarado, data de uma festa de Halloween do ano passado — já Chansley foi condenado, ainda em 2021, a uma pena de três anos e cinco meses de prisão.

Foto Jacob Chansley, o chamado "Xamã QAnon", no interior do Capitólio, a 6 de Janeiro de 2021 MIKE THEILER/Reuters

Após a invasão do Capitólio, o actor foi banido da série Bob's Burgers, assim como está numa lista negra de Hollywood, avançou a sua equipa de defesa. “Ele pensa que a sua participação num dos crimes mais graves contra a nossa democracia é uma brincadeira”, escreveram os procuradores, que recomendaram 18 meses de prisão. Johnston foi condenado a um ano e um dia de prisão, 40 horas de serviço comunitário e a pagar 2000 dólares à Architect of the Capitol, a agência federal responsável pela manutenção e preservação do complexo do Capitólio.

Foto O actor apanhado em filmagens de uma camara corporal de um agente (à esquerda), a 6 de Janeiro de 2021; a personagem a que dava voz, na série "Bob's Burgers" (à direita), Jimmy Pesto DR

Mais de 1500 pessoas foram acusadas de crimes federais relacionados com o 6 de Janeiro. Mais de mil foram condenadas. Cerca de 650 foram condenadas a penas de prisão que variam de alguns dias a 22 anos.