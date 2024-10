Fundador do TikTok e dono do ByteDance é o homem mais rico da China

O fundador da ByteDance, Zhang Yiming, é a pessoa mais rica da China, com uma riqueza pessoal de 49,3 mil milhões de dólares (cerca de 46 mil milhões de euros), revela uma lista anual que lista as pessoas mais ricas naquele país, nesta terça-feira, embora os investimentos em imobiliário e nas energias renováveis não tenham o mesmo desempenho.

Zhang, 41, que deixou o cargo de presidente-executivo da ByteDance em 2021, torna-se o 18.º indivíduo a ser distinguido como a pessoa mais rica da China nos últimos 26 anos, desde que a Hurun China Rich List foi publicada pela primeira vez.

O multimilionário ultrapassou o magnata da água engarrafada Zhong Shanshan, que caiu para o segundo lugar, já que sua fortuna caiu 24% para 47,9 mil milhões de dólares (cerca de 45 mil milhões de euros).

Apesar de uma batalha legal sobre os seus activos nos EUA, a receita global da ByteDance cresceu 30% no ano passado para 110 mil milhões de dólares (cerca de 101 mil milhões de euros), anuncia a Hurun, o que ajudou a impulsionar a fortuna pessoal de Zhang.

Em terceiro lugar na lista ficou o fundador do conglomerado de tecnologia Tencent, Pony Ma, enquanto Colin Huang, fundador da PDD Holdings, caiu para o quarto lugar em relação ao terceiro no ano passado, mesmo que as plataformas de comércio electrónico focadas em descontos da empresa, a Pinduoduo e a Temu, continuem a mostrar um crescimento saudável das receitas.

O número de multimilionários na lista caiu 142 para 753, diminuindo mais de um terço em relação ao pico de 2021. “A economia e os mercados de acções da China tiveram um ano difícil”, justifica o presidente do Relatório Hurun, Rupert Hoogewerf.

As quedas mais dramáticas nas fortunas vieram do sector imobiliário da China, acrescenta, enquanto a electrónica de consumo está claramente crescendo rapidamente, com o fundador da Xiaomi, Lei Junadding cinco mil milhões à sua riqueza este ano.

“Os fabricantes de painéis solares viram sua riqueza cair até 80% em relação ao pico de 2021, enquanto os fabricantes de baterias e EV caíram pela metade e um quarto, respetivamente.”