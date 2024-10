1743, quem não sabe esta data, desconhece onde encontrar Cinthia e Joachim Koerper

Os argentinos Franco Bordoni e Nicolás Lehmann ainda viviam no México, onde têm propriedades de alojamento local, um hotel e um restaurante, quando começaram à procura de um sítio para viver em Portugal. O país parecia-lhes atractivo, pelo "rápido crescimento turístico", conta o casal à Fugas, além de ter um ambiente seguro. Entre as opções estava o Porto, Lisboa, Comporta e Algarve. A escolha recaiu sobre uma quinta com 300 anos, que esteve no mercado um mês até ser adquirida pelos investidores que sonharam fazer o que já faziam do outro lado do Atlântico. Começaram primeiro pelo restaurante e convidaram Joachim e Cintia Koerper para fazer a carta e a consultoria. Chama-se 1743 Palácio Fonte Nova e fica na região de Lisboa, mais concretamente em Rio de Mouro.

