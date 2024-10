Burlões roubam queijo Cheddar no valor de 360 mil euros

Um carregamento de 22 toneladas de um raro queijo Cheddar desapareceu no Reino Unido, avaliado em 360 mil euros, naquela que parece ser uma das maiores burlas de sempre no sector.

A Neal's Yard Dairy, uma importante retalhista de queijos com sede em Londres, afirma ter sido burlada numa encomenda fraudulenta de 22 toneladas de um raro queijo Cheddar. O queijo foi enviado, avaliado em pelo menos 300 mil libras, cerca de 360 mil euros, mas o dinheiro nunca chegou.

Numa publicação no Instagram, a empresa revela ter sido “vítima de um roubo que resultou na perda de mais de 22 toneladas de Cheddar embrulhado em tecido”, depois de ter sido abordada por um “comprador fraudulento que se fazia passar por um distribuidor grossista legítimo de um grande retalhista francês”.

O primeiro contacto foi feito em Julho, conta o New York Times, e em Setembro a encomenda seguiu em duas remessas: “mais de 950 rodas” de queijo produzido artesanalmente por três produtores – Hafod, Westcombe e Pitchfork Cheddar, acrescenta a CNN. Só quando o pagamento falhou é que o esquema fraudulento foi descoberto. “Basicamente, os nossos contactos tornaram-se incontactáveis”, relata David Lockwood, sócio da empresa, ao NYT.

“Apesar do significativo golpe financeiro, honramos o nosso compromisso com os nossos fornecedores de pequena escala e pagamos na totalidade aos três queijeiros artesanais”, sublinhou a empresa no comunicado publicado no Instagram. Uma soma que, revela o chef Jamie Olivier nas redes sociais num apelo sobre o caso, será de, pelo menos, 300 mil libras (cerca de 360 mil euros).

Tom Calver, da Westcombe Dairy, afirma no Instagram ser um crime “muito difícil de compreender”. Enquanto a Trethowan Brothers, que forneceu a Pitchfork Cheddar, pede que os clientes “mantenham os ouvidos e os olhos bem abertos se virem bom queijo a ficar barato” e que “apoiem também” a Neal's Yard Dairy, uma das empresas de lacticínios mais famosas da Grã-Bretanha, fornecedora de queijos britânicos e irlandeses de elevada qualidade para lojas e restaurantes de todo o mundo. “Apesar desta perda devastadora, foram absolutamente incríveis e pagaram a totalidade (e rapidamente) aos produtores de queijo.” A empresa está agora a “trabalhar com as autoridades policiais para identificar os autores desta fraude”, acrescenta a CNN.

Apesar de insólito, não é um esquema inédito. De acordo com o NYT, em 2015, a polícia italiana deteve um gang acusado de roubar cerca de 875 mil dólares (811 mil euros) em queijo Parmigiano Reggiano. No ano seguinte, foi roubado um atrelado no Wisconsin, EUA, com cerca de 46 mil dólares em queijo. E, mais recentemente, nos Países Baixos, um grupo de ladrões terá fugido com cerca de 23 mil dólares em queijo (cerca de 21 mil euros).