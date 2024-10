Quinta Vale D. Maria Vinha da Francisca: premiar a excelência do “novo Douro”

O Vinha da Francisca é a expressão máxima do carácter único da nova geração de vinhos do Douro, e tem sido amplamente reconhecido e premiado por críticos nacionais e internacionais.

O Quinta Vale D. Maria Vinha da Francisca, que este ano celebra 20 anos desde a plantação da vinha, tem vindo, nas últimas duas décadas, a somar distinções nacionais e internacionais. É também por isso que, hoje, se assume como representante da nova identidade do Douro, região cada vez mais apostada na produção de vinhos tranquilos, de elevada qualidade e elevado posicionamento.

E não é por acaso. A Aveleda, conhecida pelo seu ADN inovador, tem contribuído activamente para esse caminho, apostando continuamente em novas técnicas de viticultura. A estas juntam-se antigas tradições do Douro, enriquecendo o portfólio da marca com vinhos únicos, de edições muito limitadas e muito atractivos para o consumidor final. Exemplo disso, é o Quinta Vale D. Maria Vinha da Francisca, um vinho com uma frescura inigualável criada pela acidez; equilibrado entre os taninos da madeira com o perfil aromático intenso de frutas pretas e chocolate e aromas vivos, resultantes das castas que o compõe – Sousão, Touriga Franca, Tinta Francisca, Rufete e Touriga Nacional – e que são características do terroir duriense, eleito Património da Humanidade no ano de 2001.

A excelência premiada nacional e internacionalmente

A primeira colheita de Quinta Vale D. Maria Vinha da Francisca a chegar ao mercado, em 2011, obteve reconhecimento imediato na Robert Parker, com 92 pontos, feito que se viria a repetir em todos os anos seguintes. A este reconhecimento de estreia, seguiram-se várias distinções pela Wine Enthusiast, Wine Spectator e James Suckling, e a eleição de Melhor Vinho do Ano e Melhor Vinho Tinto do Ano, no Concurso de Vinhos de Portugal, em 2018 e 2021. Ainda no mesmo ano, recebeu nova distinção no Wine Challenge.

Este reconhecimento, aponta a Aveleda, é “resultado de um trabalho rigoroso em toda a cadeia, que começa no cuidado com a vinha, passando pela vinificação, pelo estágio em barricas de carvalho novas de 225 litros, e que termina na escolha do lote. Todos estes são factores cruciais para alcançar essa excelência”.

Além disso, “o Quinta Vale D. Maria Vinha da Francisca não é apenas um símbolo de prestígio para a Aveleda, mas também um testemunho do seu compromisso contínuo com a excelência e a tradição vitivinícola”.

Luis Ferraz Fotogaleria

O que torna o Quinta Vale Dona Maria Vinha da Francisca tão especial

Consistência

Apesar das normais inconstâncias entre anos vitivinícolas, principalmente a nível climático, a atenção ao detalhe na Quinta Vale D. Maria, faz com que os vinhos provenientes da vinha da Francisca se tenham mostrado sempre de extrema qualidade ao longo dos anos. Como o aumento das temperaturas no período de maturação das uvas, a vindima tem vindo a ser antecipada, de forma a assegurar a frescura e acidez que tornam este vinho tão especial.

Jovialidade

O Quinta Vale D. Maria Vinha da Francisca é um vinho fresco, exuberante de cor intensa, o que comprova a sua jovialidade. A verdade é que não só na idade está a virtude, mas também na juventude que expressa com força e convicção os melhores valores e qualidades da sua origem.

Elegância

Os taninos são firmes, mas elegantes, permitindo-lhe uma óptima evolução em garrafa, para chegar a um vinho vivo, equilibrado, mas com uma expressão aromática vibrante e intensidade de boca, o que também potencia o seu envelhecimento em garrafa.

Exclusividade

“Um vinho único, de vinhas jovens, no Douro, meticulosamente pensadas e plantadas para extrair todo o seu potencial”. É desta forma que a Aveleda apresenta o Quinta Vale D. Maria Vinha da Francisca. E a exclusividade vem também da elevada procura por este vinho excepcional: desde o lançamento, tem tido uma procura bastante superior à oferta, sendo a primeira referência da Colecção de Vinhas de Quinta Vale D. Maria a esgotar.

Dentro do panorama nacional, o Quinta Vale D. Maria Vinha da Francisca responde com distinção a um paladar refinado e apreciador de vinhos gastronómicos e com História.

A nível internacional, a frescura, o sabor concentrado e a força da madeira – resultante do estágio de dois anos em barricas de carvalho francês – são as características mais destacadas pelos consumidores, que muitas vezes o comparam ao perfil do famoso vinho de Borgonha.

No futuro, este vinho, com a sua história rica e qualidade indiscutível, continuará a ser um activo valioso e um embaixador da Aveleda nos anos vindouros. Afinal, é um vinho exuberante, com uma intensidade de cor, taninos e fruta que desarmam, e com uma persistência que não deixa ninguém indiferente. No seu conjunto criam a personalidade desta jovem vinha a caminho de alcançar a energia da maturidade, com já tanto para dizer, e que tem conquistado tantos públicos.