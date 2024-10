Vasco Seabra sucede a Gonzalo García como treinador do Arouca

Com vínculo válido até final da época, estreia no banco será no domingo frente ao Sp. Braga.

Vasco Seabra foi o treinador escolhido para suceder a Gonzalo García e assumir o comando técnico do Arouca até ao final da temporada, anunciou esta terça-feira o 14.º classificado da I Liga de futebol.

Um dia depois de Gonzalo García ter acordado a rescisão com os arouquenses, caberá ao treinador português, de 41 anos, reverter a situação actual, numa altura em que o clube soma sete pontos em nove jornadas no campeonato.

A derrota da última ronda diante do Estoril, por 4-1, foi a "gota de água", com Vasco Seabra a ter como missão resgatar a equipa dos lugares de despromoção. O emblema da Serra da Freita anunciou ainda que Cláudio Botelho, Nuno Diogo, Bruno Pereira e Jorge Batista acompanham Seabra na equipa técnica.

O FC Arouca anuncia Vasco Seabra como o novo técnico para a restante temporada 2024/25#LobosDeArouca #AmorEPaixao pic.twitter.com/rKGKg1xRd3 — FC Arouca (@OficialFCArouca) October 29, 2024

Vasco Seabra terá novo desafio no escalão principal, depois do hiato desde que abandonou o Estoril na última época, quando deixou os "canarinhos" no 13.º lugar, com 33 pontos.

Vasco Seabra conta passagens por Lixa, Paços de Ferreira, Famalicão, Mafra, Boavista, Moreirense e Marítimo como treinador. Vasco Seabra orientará o Arouca no domingo, na recepção ao Sp. Braga, em jogo da 10.ª jornada.