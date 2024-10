Sporting confirma proposta do Manchester United por Rúben Amorim

Rúben Amorim está cada vez mais perto de deixar Alvalade. Nesta terça-feira, e na sequência das diversas notícias que têm vindo a público a respeito da eventual saída do treinador para Inglaterra, o Sporting confirma que o Manchester United apresentou uma proposta pelo técnico e que se dispõe a pagar a cláusula de rescisão.

"O Manchester United FC manifestou interesse em contratar o treinador Rúben Amorim, tendo o Conselho de Administração da Sporting SAD remetido para os termos e condições previstos no contrato de trabalho em vigor entre a Sociedade e o treinador, em concreto para a respectiva cláusula de rescisão e para o valor de 10.000.000,00 de euros", explicam os "leões", em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os dirigentes do campeão português acrescenta ainda que "o Manchester United FC manifestou interesse em pagar à Sporting SAD o valor da cláusula", pelo que resta agora aos "red devils" chegarem a acordo com Rúben Amorim para concluírem o negócio. Algo que, de acordo com a imprensa inglesa, já poderá ter sido alcançado.

Durante a noite de segunda-feira, horas depois de o United ter anunciado o despedimento de Erik ten Hag, os dirigentes do emblema britânico terão apresentado a Rúben Amorim um proposta e alcançado um acordo de princípio com o treinador.

A confirmar-se este cenário, Amorim, de 39 anos, poderá realizar já esta noite, no jogo diante do Nacional, para a Taça da Liga, ou na próxima sexta-feira, no encontro da 10.ª jornada da Liga frente ao Estrela da Amadora, a última partida enquanto treinador do Sporting.