Rúben Amorim e a saída para o Manchester United: “Não está decidido”

Treinador do Sporting admite que a decisão está agora nas suas mãos e que prestará esclarecimentos no momento oportuno. “Estarei cá para assumir”.

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, descartou nesta terça-feira que esteja já finalizada a mais do que provável transferência para o Manchester United. No final do encontro da Taça da Liga, com o Nacional (3-1), o técnico sublinhou que não foi um momento de despedida. Pelo menos para já.

"Ninguém sabe se é jogo de despedida, se vai haver despedida. Esse é um assunto que ainda não está decidido", rematou Rúben Amorim, atalhando o assunto e debruçando-se depois sobre a performance do Sporting, que lhe permitiu apurar-se para as meias-finais da Taça da Liga.

"Não há nada em concreto para se dizer sobre o assunto. Quando tiver algo para dizer em concreto... Não sabemos ainda ao certo os pormenores. Vamos ver. Tudo o que eu diga agora só vai alimentar o ruído. Isto vai passar pela minha decisão e estarei cá para assumir. Dizer meias coisas não me parece o melhor", acrescentou Amorim, revelando apenas que o domínio da língua inglesa é "rudimentar".

Antes, também Viktor Gyökeres preferiu passar ao lado do assunto: "Ele está aqui agora. Estou concentrado nisso. Não é nada que me envolva. Ele para já está cá, veremos o que acontece", apontou, referindo-se ao treinador que reconduziu o Sporting aos títulos e procura o bicampeonato na presente temporada.

Mais tarde, na conferência de imprensa, Rúben Amorim admitiu que o jogo com o Nacional teve "um ambiente estranho", por força das diligências tomadas pelo Manchester United para o contratar. "Irei assumir aquilo que quiser fazer, como fiz sempre", insistiu, acrescentando que a cláusula de 10 milhões de euros prevista no contrato foi fruto da vontade e entendimento de ambas as partes.

"Existe um clube que está interessado, que fez uma proposta ao Sporting, que tem intenção de pagar [a cláusula], vamos ver o que acontece nos próximos dias", acrescentou, garantindo que estará presente no treino de quarta-feira, a preparar o jogo com o Estrela. "Vai ser uma decisão minha, mas tudo a seu tempo. Eu explicarei tudo o que se passar a seguir".