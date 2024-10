João Pereira com crescimento acelerado para suceder a Amorim

Treinador da equipa B do Sporting está preparado para assumir cargo da equipa principal.

O Sporting deverá anunciar João Pereira, antigo internacional e actual treinador da equipa B dos "leões", como sucessor de Rúben Amorim no comando técnico da equipa principal, o que configura uma aposta do próprio presidente, Frederico Varandas, que, perante o cenário de uma inevitável saída de Amorim, recorrente nos últimos tempos, tem vindo a acautelar a transição no comando técnico.

Aos 40 anos, João Pereira deverá receber o certificado do terceiro nível da UEFA ainda em 2024, pelo que dependerá, para assumir o comando técnico da equipa profissional, de um elemento (adjunto) com o nível UEFA PRO, que poderá ser Tiago Teixeira.

João Pereira ainda não concluiu o terceiro nível, tendo conseguido a inscrição no curso já na qualidade de "adjunto" da equipa principal, estatuto conferido pelo Sporting para antecipar o cenário de sucessão de Rúben Amorim.

A aposta de Frederico Varandas ganhou expressão depois de o antigo lateral direito ter encerrado a carreira de futebolista na época de 2020-21 ao serviço do Sporting, emblema que defendeu durante seis temporadas, em que disputou 154 partidas, intervaladas por passagens por Valência, Hannover e Trabzonspor.

O carácter de João Pereira, que somou 40 internacionalizações por Portugal, foi sempre uma imagem de marca, o que deverá ter pesado no julgamento do presidente quando viu no antigo lateral um líder de balneário e um condutor de homens.

Qualidades que João Pereira tem vindo a apurar desde que assumiu o cargo de adjunto de Filipe Pedro na equipa sub-23 dos "leões", em 2021-22. Na época seguinte, João Pereira foi promovido a treinador principal dos sub-23 com o objectivo de transitar, em dois anos, para a equipa B.

Uma agenda que João Pereira cumpriu sem contratempos, tendo chegado esta época ao segundo patamar do futebol masculino do clube, no qual soma três vitórias, quatro empates e duas derrotas na Série B da Liga 3.

Durante este trajecto de afirmação, João Pereira teve de lidar com algumas questões de personalidade, limando os traços de irreverência e os "vícios" dos anos de futebolista de emoções à flor da pele.

Agora, a transferência de Rúben Amorim para o Manchester United acelerou o processo de sucessão, mostrando-se pronto para o exame final e para a emancipação.