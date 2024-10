Sean “Diddy” Combs acusado de agressão sexual por rapazes de dez e 17 anos

Tinham sido prometidas 120 novas acusações contra Sean “Diddy” Combs e elas continuam a dar entrada no Supremo Tribunal do estado de Nova Iorque — dois novos processos acusam o rapper, empresário e produtor de agressões sexuais a um rapaz de dez anos e a outro de 17. Segundo os queixosos, as agressões terão envolvido a administração de estupefacientes e o abuso de poder no contexto do acesso à indústria musical. À medida que as acusações se sucedem, o escopo dos alegados abusos de Combs estende-se ao campo da pedofilia e dos crimes também contra pessoas do sexo masculino. Que, dizem as estatísticas, são mais raramente denunciados.

