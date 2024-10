Quarta na TV: O Nascimento de Uma Nação e o retrato de Martha Stewart

CINEMA

O Nascimento de Uma Nação

Hollywood, 21h30

Nate Parker estreou-se na realização de longa-metragem em 2016, com este filme cujo título faz uma alusão óbvia a uma obra lançada um século antes: o histórico homónimo de 1915, dirigido por D.W. Griffith, cujo retrato dos negros e do Ku Klux Klan lhe mereceu controvérsia.

O filme de Parker – que implicou um investimento pessoal e financeiro de sete anos, pontuados pelas recusas dos financiadores pelo tema do filme e pelos negros como protagonistas – versa sobre uma rebelião de escravos verídica. Aconteceu em Southampton (Virgínia, EUA), em Agosto de 1831, encabeçada pelo escravo Nat Turner. Seria executado em Novembro desse ano. A história afro-americana encarregar-se-ia de o elevar ao estatuto de ícone-mártir da luta pelos direitos civis. A interpretá-lo está o próprio realizador, que também escreve o argumento a meias com Jean McGianni Celestin.

Memórias de Uma Gueixa

AMC, 22h10

Adaptação do best-seller de Arthur Golden, dirigida por Rob Marshall e protagonizada por Ziyi Zhang, Michelle Yeoh e Gong Li. Pouco antes da II Guerra Mundial, uma rapariga japonesa é arrancada à sua miserável família para ir trabalhar como criada. Apesar das dificuldades, cresce e transforma-se na lendária gueixa Sayuri. Bela e sedutora, conquista os homens mais poderosos, mas é assombrada pelo fantasma de um amor secreto e inalcançável.

Constantine

SyFy, 23h44

Em jeito de aperitivo para o Halloween iminente, a história de John Constantine (Keanu Reeves), que foi ao inferno e voltou. Nascido com um dom que não desejou – a capacidade de reconhecer anjos e demónios que andam na Terra –, é um herói amargo e alcoólico, que não procura agradecimento nem compaixão. Mas quando uma detective desesperada (Rachel Weisz) pede a sua ajuda para resolver a morte misteriosa da irmã gémea, ele resolve ajudá-la.

SÉRIE

Avetrana - Isto Não É Hollywood

Disney+, streaming

Estreia-se uma minissérie italiana baseada no caso real que abalou a cidade de Avetrana, na região de Apúlia, em 2010, tanto pelo crime em causa como pelo sensacionalismo em torno dele. Sarah Scuzzi, de 15 anos, esteve desaparecida durante meses, até o seu corpo ser finalmente descoberto. Teria sido assassinada pelo tio (que viria a ser condenado, assim como outros membros da família).

No meio da intensa atenção mediática, a mãe da adolescente acabou por saber da sua morte em directo na televisão, quando participava num programa de busca de pessoas desaparecidas. Mais de três milhões de telespectadores assistiram ao momento em que ficou petrificada pela dor ao receber a notícia – e filmada em grande plano. O enredo desenvolve-se em quatro episódios baseados no livro que Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni escreveram sobre o caso.

DOCUMENTÁRIOS

Martha

Netflix, streaming

A já octogenária Martha Stewart é o alvo deste documentário filmado por R.J. Cutler. Estreia-se com a promessa de traçar o retrato daquela a quem chamam a influencer original americana, graças a “entrevistas íntimas e reveladoras” com a própria e com pessoas “do seu círculo próximo”. O arco temporal vai desde a adolescência, quando Stewart trabalhava como modelo, até aos píncaros da fama e da fortuna, alicerçados num império de dicas, receitas e produtos para as lides domésticas, sem deixar de fora os obstáculos e escândalos que também deixaram marcas profundas no seu percurso.

Uma Noite em Nápoles

RTP2, 20h26

Um passeio nocturno à descoberta dos locais mais emblemáticos e interessantes de Nápoles, tendo como guia o paleontólogo, escritor e jornalista italiano Alberto Angela. “Entre o mito e a história, a luz e a sombra”, vai traçando “o retrato de uma cidade feita de mar, luz, cores e música, que sempre fascinou e seduziu quem a tentou conquistar”, adianta a sinopse.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h

O jornalista Vítor Gonçalves pede a Ana Paula Martins, ministra da Saúde, um balanço da aplicação do Plano de Emergência e Transformação do Serviço Nacional de Saúde, entre outras questões.